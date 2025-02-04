Сериал "Баффи — победительница вампиров" возвращается: неожиданные подробности
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Сериал "Баффи — победительница вампиров" возвращается: неожиданные подробности

Возвращение "Баффи - победительницы вампиров"
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Источник:  Variety

В скором времени зрители смогут насладиться обновленным американским молодежным сериалом "Баффи — победительница вампиров", который был максимально популярным в 90-е. Однако авторы проекта уже анонсировали важные изменения.

Главные тезисы

  • Обновленный сериал выйдет на платформе Hulu.
  • Главную роль сыграет новая актриса, а Сара Мишель Геллар появится в сиквеле во второстепенной роли.

Возвращение "Баффи — победительницы вампиров"

Как удалось узнать журналистам, над обновлением проекта уже активно работает платформа Hulu. Более того, недавно она официально объявила о продолжении сериала.

Сейчас команда планирует заказать пилотный эпизод сиквела.

Согласно данным СМИ, главную роль — Баффи — сыграет новая актриса, однако ее имя пока не раскрывают, пытаясь добиться максимальной интриги.

Несмотря на это, зрители могут рассчитывать на возвращение Сары Мишель Геллар, которая в первой версии сыграла победительницу вампиров.

Самое интересное, что в сиквеле она превратится в другую героиню — по словам журналистов, речь идет о второстепенной роли.

Сара Мишель Геллар заинтересовались этой идеей и уже начала переговоры о возвращении в проект.

Сценарий пилотного эпизода пишут сестры Нора и Лила Цукерман. А вот режиссером картины выступит обладательница премии "Оскар", известная по лентам "Земля кочевников", "Вечные" — Хлоя Чжао.

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