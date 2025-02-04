Сериал "Баффи — победительница вампиров" возвращается: неожиданные подробности

В скором времени зрители смогут насладиться обновленным американским молодежным сериалом "Баффи — победительница вампиров", который был максимально популярным в 90-е. Однако авторы проекта уже анонсировали важные изменения.
Главные тезисы
- Обновленный сериал выйдет на платформе Hulu.
- Главную роль сыграет новая актриса, а Сара Мишель Геллар появится в сиквеле во второстепенной роли.
Возвращение "Баффи — победительницы вампиров"
Как удалось узнать журналистам, над обновлением проекта уже активно работает платформа Hulu. Более того, недавно она официально объявила о продолжении сериала.
Сейчас команда планирует заказать пилотный эпизод сиквела.
Согласно данным СМИ, главную роль — Баффи — сыграет новая актриса, однако ее имя пока не раскрывают, пытаясь добиться максимальной интриги.
Несмотря на это, зрители могут рассчитывать на возвращение Сары Мишель Геллар, которая в первой версии сыграла победительницу вампиров.
Самое интересное, что в сиквеле она превратится в другую героиню — по словам журналистов, речь идет о второстепенной роли.
Сара Мишель Геллар заинтересовались этой идеей и уже начала переговоры о возвращении в проект.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-