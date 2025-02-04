Серіал "Баффі — переможниця вампірів" повертається: неочікувані подробиці

Незабаром глядачі зможуть насолодитися оновленим американським молодіжним серіалом "Баффі — переможниця вампірів", який був максимально популярним у 90-ті. Однак автори проєкту вже анонсували важливі зміни.

Повернення "Баффі — переможниці вампірів"

Як вдалося дізнатися журналістам, над оновлення проєкту вже активно працює платформа Hulu. Ба більше, нещодавно вона офіційно оголосила про продовження серіалу.

Наразі команда планує замовити пілотний епізод сиквелу.

Згідно з даними ЗМІ, головну роль — Баффі — зіграє нова акторка, однак її ім'я поки не розкривають, намагаючись добитися максимальної інтриги.

Попри це, глядачі все ж можуть розраховувати на повернення Сари Мішель Геллар, яка у першій версії зіграла переможницю вампірів.

Найцікавішим є те, що у сиквелі вона перевтілиться в іншу героїню — за словами журналістів, йдеться про другорядну роль.

Сара Мішель Геллар зацікавилися цією ідеєю і вже розпочала перемовини про повернення в проєкт.