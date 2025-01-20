Северная щука на Аляске удивила ученых. Что случилось
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Северная щука на Аляске удивила ученых. Что случилось

Северная щука
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Источник:  earth.com

Обитательница холодных вод на территории Аляски - северная щука способна пересекать соленую воду ради захвата новых территорий, что удивило ученых.

Главные тезисы

  • Северная щука на Аляске удивила ученых способностью пересекать соленую воду для захвата новых территорий.
  • Открытие использования речных устьев для миграции северной щуки нарушило предыдущие представления ученых об ее перемещениях.
  • Анализ содержания стронция в отолитах щуки помогает ученым определить пути ее перемещения и географические особенности.
  • Распространение северной щуки в речных системах Аляски создает вызов для исследователей и экологов из-за ее инвазивного характера.
  • Исследования показали, что северная щука успешно перемещается между пресной и соленой водой, что вызывает необходимость пересмотра контроля над ее распространением.

Что известно о способности северной щуки на Аляске мигрировать и захватывать новые территории

До недавнего времени ученые были убеждены, что морские барьеры, например залив Кука, не позволяют северным щукам перемещаться и распространяться в других местах.

Однако исследователи выяснили, что этот вид рыбы использует однорукавное речное устье, перемещаясь между водоразделами.

Северная щука удивила ученых способностью захватывать новые территории
Северная щука

Это стало важным открытием для ученых, поскольку они узнали, что щука имеет возможность вернуться к рекам и озерам, в которых когда-то жила, а потом ушла оттуда.

Ученые из Университета в Фербенксе и Департамента рыболовства и дичи Аляски сделали следующие выводы на основе анализа отолитов — крошечных ушных камешков щуки.

Содержание стронция изменяется в зависимости от геологии и местонахождение. Если щука перемещается между водоразделами, ее можно обнаружить, проанализировав содержание стронция в отолитах, — объясняет профессор рыбного хозяйства УАФ и ведущий автор исследования Мэтью Вуллер.

В чем состоит важность нового открытия

Авторы материала подчеркнули, что естественным местом, где обитает северная щука, есть внутренние и западные районы на Аляске. Однако в 50-х годах прошлого века был осуществлен незаконный вывоз этой рыбы в бассейн реки Суситна на юге центральной Аляски.

С тех пор эти высокоэффективные хищники быстро распространились, поселившись в более чем 150 озерах и реках. Их присутствие оказало существенное влияние на местные популяции рыбы, особенно лосося, на которого они охотятся и которым питаются, — отмечается в материале.

Подавляющее большинство ученых считали, что залив Кука представляет собой большой участок соленой воды, который мешает рыбе перемещаться между речными системами, однако результаты последних исследований продемонстрировали, что рыба успешно перемещается в речных потоках, где смешиваются пресная и соленая вода.

Поэтому такое исследование подвергает сомнению предварительные предположения и делает контроль над распространением этих рыб еще сложнее.

Недавно обнаруженное понимание того, что рыба движется через лиманы, еще одна причина того, что северная щука является примером того, что делает ее грозным инвазивным видом, — отмечает доцент кафедры рыбного хозяйства университета Аляски Питер Вестли.

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