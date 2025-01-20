Что известно о способности северной щуки на Аляске мигрировать и захватывать новые территории

До недавнего времени ученые были убеждены, что морские барьеры, например залив Кука, не позволяют северным щукам перемещаться и распространяться в других местах.

Однако исследователи выяснили, что этот вид рыбы использует однорукавное речное устье, перемещаясь между водоразделами.

Северная щука

Это стало важным открытием для ученых, поскольку они узнали, что щука имеет возможность вернуться к рекам и озерам, в которых когда-то жила, а потом ушла оттуда.

Ученые из Университета в Фербенксе и Департамента рыболовства и дичи Аляски сделали следующие выводы на основе анализа отолитов — крошечных ушных камешков щуки.

Содержание стронция изменяется в зависимости от геологии и местонахождение. Если щука перемещается между водоразделами, ее можно обнаружить, проанализировав содержание стронция в отолитах, — объясняет профессор рыбного хозяйства УАФ и ведущий автор исследования Мэтью Вуллер. Поделиться

В чем состоит важность нового открытия

Авторы материала подчеркнули, что естественным местом, где обитает северная щука, есть внутренние и западные районы на Аляске. Однако в 50-х годах прошлого века был осуществлен незаконный вывоз этой рыбы в бассейн реки Суситна на юге центральной Аляски.

С тех пор эти высокоэффективные хищники быстро распространились, поселившись в более чем 150 озерах и реках. Их присутствие оказало существенное влияние на местные популяции рыбы, особенно лосося, на которого они охотятся и которым питаются, — отмечается в материале. Поделиться

Подавляющее большинство ученых считали, что залив Кука представляет собой большой участок соленой воды, который мешает рыбе перемещаться между речными системами, однако результаты последних исследований продемонстрировали, что рыба успешно перемещается в речных потоках, где смешиваются пресная и соленая вода.

Поэтому такое исследование подвергает сомнению предварительные предположения и делает контроль над распространением этих рыб еще сложнее.