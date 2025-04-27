"Сезон клещей" в Украине. Кто в зоне риска

Министерство здравоохранения предупреждает, что в Украине начался так называемый "сезон клещей". На этом фоне команда ведомства озвучила несколько важных советов и объяснила, какая у клещей "любимая" группа крови.
Главные тезисы
- Чаще всего клещи проявляют интерес ко второй группе крови – А (II).
- Наименьший интерес клещи проявляли в крови третьей группы – В(III).
Что важно знать о клещах
В Минздраве обращают внимание на то, что сезон активности клещей продлится почти до конца осени.
В целом существует два опасных пика их активности — май-июнь, а также сентябрь-октябрь.
Способы уберечься от укуса клеща:
Воздержитесь от прогулок по лесу. Помните, прежде всего, о минной опасности.
Всегда держитесь поближе к центру троп и не заходите в траву с обеих сторон.
Если планируете гулять там, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: плотно прилегает к телу, светлая с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки.
Не сидите и не лежите на траве.
Выберите и применяйте репелленты — средства, отпугивающие насекомых.
Каждые два часа прогулки осматривайте себя и своих близких.
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