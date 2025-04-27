"Сезон клещей" в Украине. Кто в зоне риска
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Сезон клещей" в Украине. Кто в зоне риска

Что важно знать о клещах
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Источник:  МОЗ Украины

Министерство здравоохранения предупреждает, что в Украине начался так называемый "сезон клещей". На этом фоне команда ведомства озвучила несколько важных советов и объяснила, какая у клещей "любимая" группа крови.

Главные тезисы

  • Чаще всего клещи проявляют интерес ко второй группе крови – А (II).
  • Наименьший интерес клещи проявляли в крови третьей группы – В(III).

Что важно знать о клещах

В Минздраве обращают внимание на то, что сезон активности клещей продлится почти до конца осени.

В целом существует два опасных пика их активности — май-июнь, а также сентябрь-октябрь.

"Поймать" клеща можно не только в лесу, но и на городских газонах, в парках или даже на собственном дворе. Несмотря на распространенный миф, они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним, однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать.

Способы уберечься от укуса клеща:

  1. Воздержитесь от прогулок по лесу. Помните, прежде всего, о минной опасности.

  2. Всегда держитесь поближе к центру троп и не заходите в траву с обеих сторон.

  3. Если планируете гулять там, где растет трава, позаботьтесь о безопасной одежде: плотно прилегает к телу, светлая с длинными рукавами и штанинами. Желательно также пренебречь стилем и заправить штаны в носки.

  4. Не сидите и не лежите на траве.

  5. Выберите и применяйте репелленты — средства, отпугивающие насекомых.

  6. Каждые два часа прогулки осматривайте себя и своих близких.

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