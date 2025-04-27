"Сезон клещей" в Украине. Кто в зоне риска

"Поймать" клеща можно не только в лесу, но и на городских газонах, в парках или даже на собственном дворе. Несмотря на распространенный миф, они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним, однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать.