"Сезон кліщів" в Україні. Хто в зоні ризику

“Зловити” кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею — проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме.