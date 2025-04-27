"Сезон кліщів" в Україні. Хто в зоні ризику

Міністерство охорони здоров'я попереджає, що в Україні розпочався так званий "сезон кліщів". На цьому тлі команда відомства озвучила кілька важливих порад та пояснила, яка у кліщів “улюблена” група крові.
Головні тези:
- Найчастіше кліщі проявляють інтерес до другої групи крові – А (II).
- Найменший інтерес кліщі виявляли до крові третьої групи – В (III).
Що важливо знати про кліщів
У МОЗ звертають увагу на те, що сезон активності кліщів триватиме майже до кінця осені.
Загалом існує два небезпечних пік їхньої активності — травень-червень, а також — вересень-жовтень.
Способи вберегтися від укусу кліща:
Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім про мінну небезпеку.
Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч.
Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: щільно прилягає до тіла, світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки.
Не сидіть та не лежіть на траві.
Оберіть і застосовуйте репеленти — засоби, що відлякують комах.
Кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких.
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