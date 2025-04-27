"Сезон кліщів" в Україні. Хто в зоні ризику
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Сезон кліщів" в Україні. Хто в зоні ризику

Що важливо знати про кліщів
Джерело:  МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я попереджає, що в Україні розпочався так званий "сезон кліщів". На цьому тлі команда відомства озвучила кілька важливих порад та пояснила, яка у кліщів “улюблена” група крові.

Головні тези:

  • Найчастіше кліщі проявляють інтерес до другої групи крові – А (II). 
  • Найменший інтерес кліщі виявляли до крові третьої групи – В (III).

Що важливо знати про кліщів

У МОЗ звертають увагу на те, що сезон активності кліщів триватиме майже до кінця осені.

Загалом існує два небезпечних пік їхньої активності — травень-червень, а також — вересень-жовтень.

“Зловити” кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею — проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме.

Способи вберегтися від укусу кліща:

  1. Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам’ятайте передусім про мінну небезпеку.

  2. Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч.

  3. Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: щільно прилягає до тіла, світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки.

  4. Не сидіть та не лежіть на траві.

  5. Оберіть і застосовуйте репеленти — засоби, що відлякують комах.

  6. Кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких.

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