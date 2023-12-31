Си Цзиньпин в новогоднем обращении заговорил о неизбежном "воссоединении" Китая с Тайванем

Китайский лидер Си Цзиньпин в своей новогодней речи 31 декабря заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем является неизбежным.

Си Цзиньпин снова угрожает "воссоединением" Китая с Тайванем

Воссоединение родины является исторической неизбежностью, – сказал Си Цзиньпин. Поделиться

Reuters пишет, что в официальном английском переводе его заявления, опубликованном информационным агентством Синьхуа, использована более простая фраза: «Китай, безусловно, воссоединится».

Соотечественники с обеих сторон Тайванского пролива должны быть связаны общим чувством цели и разделить славу возрождения китайской нации, – добавил он. Поделиться

В официальном английском переводе написаны "все китайцы", а не "соотечественники".

Reuters напоминает, что в прошлом году Си сказал лишь, что люди по обе стороны пролива являются «членами одной семьи» и что он надеется, что люди с обеих сторон будут работать вместе, чтобы «совместно способствовать длительному процветанию китайской нации».

Отношения Китая и Тайваня

Заявление Си прозвучало всего за две недели перед президентскими и парламентскими выборами на Тайване, которые должны состояться 13 января.

Отношения Китая и Тайваня сейчас напряженные, поскольку Китай усиливает военное давление, заявляя о своих претензиях на демократически управляемый Тайвань.

Китай считает Тайвань своей священной территорией и никогда не отказывался от применения силы, чтобы вернуть его под контроль Китая.

Пекин также считает нынешнего вице-президента Тайваня Лай Чин-то, лидера среди кандидатов в президенты, опасным сепаратистом.

Напомним, что в 1949 году правительство Республики Китай сбежало на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна, основавшими Китайскую Народную Республику. Китайская Республика остается официальным названием Тайваня.