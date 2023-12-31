Си Цзиньпин в новогоднем обращении заговорил о неизбежном "воссоединении" Китая с Тайванем

Китайский лидер Си Цзиньпин в своей новогодней речи 31 декабря заявил, что "воссоединение" Китая с Тайванем является неизбежным.
Си Цзиньпин снова угрожает "воссоединением" Китая с Тайванем
Reuters пишет, что в официальном английском переводе его заявления, опубликованном информационным агентством Синьхуа, использована более простая фраза: «Китай, безусловно, воссоединится».
В официальном английском переводе написаны "все китайцы", а не "соотечественники".
Reuters напоминает, что в прошлом году Си сказал лишь, что люди по обе стороны пролива являются «членами одной семьи» и что он надеется, что люди с обеих сторон будут работать вместе, чтобы «совместно способствовать длительному процветанию китайской нации».
Отношения Китая и Тайваня
Заявление Си прозвучало всего за две недели перед президентскими и парламентскими выборами на Тайване, которые должны состояться 13 января.
Отношения Китая и Тайваня сейчас напряженные, поскольку Китай усиливает военное давление, заявляя о своих претензиях на демократически управляемый Тайвань.
Китай считает Тайвань своей священной территорией и никогда не отказывался от применения силы, чтобы вернуть его под контроль Китая.
Пекин также считает нынешнего вице-президента Тайваня Лай Чин-то, лидера среди кандидатов в президенты, опасным сепаратистом.
Напомним, что в 1949 году правительство Республики Китай сбежало на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна, основавшими Китайскую Народную Республику. Китайская Республика остается официальным названием Тайваня.
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