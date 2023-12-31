Сі Цзіньпін у новорічному зверненні заговорив про неминуче "воззʼєднання" Китаю з Тайванем

Китайський лідер Сі Цзіньпін у своїй новорічній промові 31 грудня заявив, що "воззʼєднання" Китаю з Тайванем є неминучим.

Сі Цзіньпін знову погрожує "воззʼєднанням" Китаю з Тайванем

Возз’єднання батьківщини є історичною неминучістю, — сказав Сі Цзіньпін. Поширити

Reuters пише, що в офіційному англійському перекладі його заяви, опублікованому інформаційним агентством Сіньхуа, використано більш просту фразу: «Китай, безумовно, возз’єднається».

Співвітчизники по обидва боки Тайванської протоки повинні бути пов’язані загальним почуттям мети та розділити славу відродження китайської нації, – додав він. Поширити

В офіційному англійському перекладі написано «всі китайці», а не «співвітчизники».

Reuters нагадує, що минулого року Сі сказав лише, що люди з обох боків протоки є «членами однієї сім’ї» і що він сподівається, що люди з обох сторін працюватимуть разом, щоб «спільно сприяти тривалому процвітанню китайської нації».

Відносини Китаю та Тайваню

Заява Сі пролунала усього за два тижні перед президентськими та парламентськими виборами на Тайвані, які мають відбутися 13 січня.

Відносини Китаю та Тайваню наразі є напруженими, оскільки Китай посилює військовий тиск, заявлячи про свої претензії на демократично керований Тайвань.

Китай вважає Тайвань своєю «священною територією» і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб повернути його під контроль Китаю.

Пекін також вважає нинішнього віце-президента Тайваню Лай Чін-те, лідера серед кандидатів в президенти, небезпечним сепаратистом.

Нагадаємо, що у 1949 році уряд Республіки Китай втік на Тайвань після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна, які заснували Китайську Народну Республіку. Китайська Республіка залишається офіційною назвою Тайваню.