Лидер Китая Си Цзиньпин в рамках визита во Францию заявил о желании сотрудничать с этой страной и другими для завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.

Китай готов сотрудничать для завершения войны в Украине

Во время визита во Францию Си Цзиньпин пообещал открыть китайский рынок для западных товаров.

Он также подчеркнул, что понимает цену развязанной Россией войны против Украины для Европы.

У меня большое удовольствие осуществить свой третий государственный визит во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Для китайцев у Франции неповторимый шарм. Это родина многих великих вдохновивших человечество философов, писателей и художников, — подчеркнул лидер КНР. Поделиться

Он выразил надежду, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу.

Мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти правильные пути разрешения кризиса, — заверил Си Цзиньпин. Поделиться

Что в СМИ говорят о встрече Макрона с Си Цзиньпином

Журналисты издания Le Monde отмечают , что визит лидера КНР во Францию снова поставил перед западными странами вопрос, который они пытаются решить уже более двух лет, возможно ли уговорить Китай перестать оказывать помощь России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с китайским лидером в понедельник, 6 мая и во вторник, 7 мая, будут посвящены поддержке китайской экономикой российской оружейной промышленности.

Президент выразит обеспокоенность по поводу деятельности определенных китайских компаний, которые могут быть непосредственно вовлечены в российские военные усилия или внести значительный вклад в них, — подтверждают представители администрации Макрона. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что до сих пор Китай якобы пытался не пересекать установленные западными странами так называемые красные линии в не осуществляющие поставки в Россию станков и компонентов для производства оружия.

Однако благодаря коммерческим операциям частных китайских компаний России удалось вернуть боеспособность своей армии и перехватить инициативу в войне.

В то время как Европа в большинстве своем закрыла свои двери для торговли с Россией после вторжения в Украину, Китай в значительной степени занял слабину, в том числе в секторах, возродивших российские заводы по производству оружия и транспортных средств для линии фронта, подчеркивается в материале издания. Поделиться

При этом официальные источники из США заявляют о причастности компаний из КНР к поставкам станков в Россию, которые используются при производстве баллистических ракет и помогают Кремлю улучшать возможности спутниковых технологий.

К примеру, китайские компании продавали России средства для обработки спутниковых снимков территории Украины.

В дополнение к этим факторам ключевая роль в этой войне коммерчески доступных гражданских беспилотников отдала Китаю центральную роль как главного производителя. Базирующийся в Шэньчжэне мировой лидер DJI закрыл свои магазины в России и Украине, но Москва получила дроны на 14,5 млн долларов непосредственно от китайских поставщиков в первой половине 2023 года, тогда как Украина получила всего на 200 тыс долларов непосредственно из Китая, — отмечается в материале. Поделиться

При этом немецкие и французские дипломаты не желают автоматически следовать США в этом вопросе.

Авторы отмечают, что не питая иллюзий относительно неоднозначности позиции Китая в отношении войны в Украине, Париж надеется сохранить способность к диалогу с Пекином, тогда как Вашингтон выбирает более радикальный подход.