Лидер Китая Си Цзиньпин в рамках визита во Францию заявил о желании сотрудничать с этой страной и другими для завершения развязанной Россией преступной войны против Украины.
Китай готов сотрудничать для завершения войны в Украине
Во время визита во Францию Си Цзиньпин пообещал открыть китайский рынок для западных товаров.
Он также подчеркнул, что понимает цену развязанной Россией войны против Украины для Европы.
Он выразил надежду, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу.
Что в СМИ говорят о встрече Макрона с Си Цзиньпином
Журналисты издания Le Monde отмечают , что визит лидера КНР во Францию снова поставил перед западными странами вопрос, который они пытаются решить уже более двух лет, возможно ли уговорить Китай перестать оказывать помощь России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.
Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с китайским лидером в понедельник, 6 мая и во вторник, 7 мая, будут посвящены поддержке китайской экономикой российской оружейной промышленности.
Журналисты издания отмечают, что до сих пор Китай якобы пытался не пересекать установленные западными странами так называемые красные линии в не осуществляющие поставки в Россию станков и компонентов для производства оружия.
Однако благодаря коммерческим операциям частных китайских компаний России удалось вернуть боеспособность своей армии и перехватить инициативу в войне.
При этом официальные источники из США заявляют о причастности компаний из КНР к поставкам станков в Россию, которые используются при производстве баллистических ракет и помогают Кремлю улучшать возможности спутниковых технологий.
К примеру, китайские компании продавали России средства для обработки спутниковых снимков территории Украины.
При этом немецкие и французские дипломаты не желают автоматически следовать США в этом вопросе.
Авторы отмечают, что не питая иллюзий относительно неоднозначности позиции Китая в отношении войны в Украине, Париж надеется сохранить способность к диалогу с Пекином, тогда как Вашингтон выбирает более радикальный подход.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-