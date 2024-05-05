Лідер Китаю Сі Цзіньпін у рамках візиту до Франції заявив про бажання співпрацювати з цією країною та іншими для завершення розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
Китай готовий співпрацювати для завершення війни в Україні
Зазначається, що під час візиту до Франції Сі Цзіньпін пообіцяв відкрити китайський ринок для західних товарів.
Він також підкреслив, що розуміє ціну розв’язаної Росією війни проти України для Європи.
Він висловив сподівання, що мир та стабільність невдовзі повернуться до Європи.
Що у ЗМІ кажуть про зустріч Макрона з Сі Цзіньпіном
Журналісти видання Le Monde зазначають, що візит лідера КНР до Франції знову поставив перед західними країнами питання, яке вони намагаються вирішити вже більше двох років, чи можливо вмовити Китай перестати надавати допомогу Росії у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України.
Переговори президента Франції Еммануеля Макрона з китайським лідером у понеділок, 6 травня, і у вівторок, 7 травня, будуть присвячені підтримці китайською економікою російської збройової промисловості.
Журналісти видання зазначають, що досі Китай нібито намагався не перетинати встановлених західними країнами так званих “червоних ліній” у не здійснює поставки до Росії верстатів і компонентів для виробництва зброї.
Однак завдяки комерційним операціям приватних китайських компаній Росії вдалось повернути боєздатність власної армії та перехопити ініціативу у війні.
При цьому офіційні джерела зі США заявляють на причетність компаній з КНР до поставок верстатів до Росїі, які використовуються під час виробництва балістичних ракет та допомогають Кремлю покращувати можливості супутникових технологій.
Зокрема, китайські компанії продавали Росії засоби для обробки супутникових знімків території України.
При цьому німецькі та французькі дипломати не бажають автоматично слідувати за США в цьому питанні.
Автори наголошують, що не маючи ілюзій щодо неоднозначності позиції Китаю щодо війни в Україні, Париж сподівається зберегти здатність до діалогу з Пекіном, тоді як Вашингтон обирає більш радикальний підхід.
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