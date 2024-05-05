Лідер Китаю Сі Цзіньпін у рамках візиту до Франції заявив про бажання співпрацювати з цією країною та іншими для завершення розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Китай готовий співпрацювати для завершення війни в Україні

Зазначається, що під час візиту до Франції Сі Цзіньпін пообіцяв відкрити китайський ринок для західних товарів.

Він також підкреслив, що розуміє ціну розв’язаної Росією війни проти України для Європи.

Я маю велике задоволення здійснити свій третій державний візит до Франції на запрошення президента Еммануеля Макрона. Для китайців Франція має неповторний шарм. Це батьківщина багатьох великих філософів, письменників і художників, які надихнули людство, — наголосив лідер КНР. Поширити

Він висловив сподівання, що мир та стабільність невдовзі повернуться до Європи.

Ми маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти правильні шляхи вирішення кризи, — запевнив Сі Цзіньпін. Поширити

Що у ЗМІ кажуть про зустріч Макрона з Сі Цзіньпіном

Журналісти видання Le Monde зазначають, що візит лідера КНР до Франції знову поставив перед західними країнами питання, яке вони намагаються вирішити вже більше двох років, чи можливо вмовити Китай перестати надавати допомогу Росії у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України.

Переговори президента Франції Еммануеля Макрона з китайським лідером у понеділок, 6 травня, і у вівторок, 7 травня, будуть присвячені підтримці китайською економікою російської збройової промисловості.

Президент висловить занепокоєння щодо діяльності певних китайських компаній, які можуть бути безпосередньо залучені до російських військових зусиль або зробити значний внесок у них, — підтверджують представники адміністрації Макрона. Поширити

Журналісти видання зазначають, що досі Китай нібито намагався не перетинати встановлених західними країнами так званих “червоних ліній” у не здійснює поставки до Росії верстатів і компонентів для виробництва зброї.

Однак завдяки комерційним операціям приватних китайських компаній Росії вдалось повернути боєздатність власної армії та перехопити ініціативу у війні.

У той час як Європа здебільшого закрила свої двері для торгівлі з Росією після вторгнення в Україну, Китай значною мірою зайняв слабину, зокрема в секторах, які відродили російські заводи з виробництва зброї та транспортних засобів для лінії фронту, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

При цьому офіційні джерела зі США заявляють на причетність компаній з КНР до поставок верстатів до Росїі, які використовуються під час виробництва балістичних ракет та допомогають Кремлю покращувати можливості супутникових технологій.

Зокрема, китайські компанії продавали Росії засоби для обробки супутникових знімків території України.

На додаток до цих факторів ключова роль у цій війні комерційно доступних цивільних безпілотників надала Китаю центральну роль як головного виробника. Світовий лідер DJI, що базується в Шеньчжені, закрив свої магазини в Росії та Україні, але Москва отримала дрони на 14,5 млн доларів безпосередньо від китайських постачальників у першій половині 2023 року, тоді як Україна отримала лише на 200 тис доларів безпосередньо з Китаю, — зазначається у матеріалі. Поширити

При цьому німецькі та французькі дипломати не бажають автоматично слідувати за США в цьому питанні.

Автори наголошують, що не маючи ілюзій щодо неоднозначності позиції Китаю щодо війни в Україні, Париж сподівається зберегти здатність до діалогу з Пекіном, тоді як Вашингтон обирає більш радикальний підхід.