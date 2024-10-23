Глава Китая Си Цзиньпин во время проходящего в России саммита БРИКС начал утверждать, что сейчас крайне важно предотвратить эскалацию в войне РФ против Украины. Китайский лидер продолжает игнорировать тот факт, что он уже не первый год помогает диктатору Владимиру Путину убивать невинных украинцев.

Си Цзиньпин продолжает притворяться миротворцем

Следует обратить внимание на то, что глава КНР цинично называет войну РФ против Украины, которая продолжается уже более 10 лет, просто "конфликтом".

Конфликт в Украине затягивается (...) Поэтому мы должны твердо соблюдать три принципа: не допускать расширения географии боевых действий, не допускать эскалации и не допускать провокаций, усиливающих напряженность. Си Цзиньпин Глава Китая

Более того, указано, что приспешник диктатора Путина беззастенчиво указал на важность "скорейшей деэскалации украинского конфликта". Глава КНР призвал отказаться от политики "подливания масла в огонь".

Как уже упоминалось ранее, 22 октября нелегитимный президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в России обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию в Украине и дальнейшие контакты для продолжения диалога.

К слову, официальный Пекин продолжает продвигать свой "мирный план", а его лидер Си Цзиньпин договаривается с российским диктатором об углублении партнерства.

Генсек ООН также прибыл на саммит BRICS

23 октября стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS.

Как удалось узнать журналистам, именно там он намерен провести встречу с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

На это решение мгновенно отреагировало Министерство иностранных дел Украины.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что Антониу Гутерриш отклонил приглашение команды Владимира Зеленского на первый Всемирный саммит мира в Швейцарии.