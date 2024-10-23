Сі Цзіньпін виступив з цинічною заявою про Україну під час візиту до РФ

Очільник Китаю Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС, який проходить у Росії, почав стверджувати, що наразі вкрай важливо запобігти ескалації у війні РФ проти України. Китайський лідер продовжує ігнорувати той факт, що він уже не перший рік допомагає диктатору Володимиру Путіну вбивати невинних українців.

Сі Цзіньпін продовжує вдавати з себе миротворця

Варто звернути увагу на те, що глава КНР цинічно називає війну РФ проти України, яка триває уже понад 10 років, просто “конфліктом”.

Конфлікт в Україні затягується (...) Тому ми повинні твердо дотримуватися трьох принципів: не допускати розширення географії бойових дій, не допускати ескалації та не допускати провокацій, що посилюють напруженість. Сі Цзіньпін Глава Китаю

Ба більше, вказано, що поплічник диктатора Путіна безсоромно вказав на важливість "якнайшвидшої деескалації українського конфлікту”. Очільник КНР закликав відмовитися від політики “підливання масла у вогонь".

Як уже згадувалося раніше, 22 жовтня нелегітимний президент РФ Володимир Путін на саміті БРІКС у Росії обговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та "подальші контакти для продовження діалогу".

До слова, офіційний Пекін продовжує просувати свій "мирний план", а його лідер Сі Цзіньпін домовляється із російським диктатором про поглиблення партнерства.

Генсек ООН також прибув на саміт BRICS

23 жовтня стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.

Як вдалося дізнатися журналістам, саме там він має намір провести зустріч з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

На це рішення миттєво відреагувало Міністерство закордонних справ України.

У дипломатичному відомстві нагадали, що Антоніу Гутерріш відхилив запрошення команди Володимира Зеленського на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.