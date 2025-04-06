ШИ Flynn официально стал студентом вуза — как это произошло
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ШИ Flynn официально стал студентом вуза — как это произошло

ШИ выходит на новый уровень
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Источник:  Euronews

Искусственный интеллект, который называют Flynn, официально стал студентом Университета прикладного искусства в Вене. Он будет изучать программу цифрового искусства, успешно преодолев все этапы отбора — от подачи портфолио до собеседования.

Главные тезисы

  • ШИ Flynn будет использовать лекции и общение с людьми для обучения и самосовершенствования.
  • На собственном сайте Flynn публикует дневник, в котором описывает свое обучение и размышления на этот счет.

ШИ выходит на новый уровень

С заявлением по этому поводу выступила заведующая кафедрой цифрового искусства Лиз Хаас.

По ее словам, со вступлением Flynn в вуз все было в полном порядке.

Хорошее портфолио и собеседование. Так что мы подумали: да, этого студента точно стоит взять. Требований быть человеком к студенту нет, — подчеркнула Лиз Хаас.

Как утверждает руководство вуза, теперь Flynn будет регулярно посещать занятия, получать оценки и сдавать экзамены наравне с другими студентами.

Разработчики обращают внимание на то, что ИИ будет использовать лекции и общение с людьми как базу для обучения своей модели.

На собственном сайте Flynn ведет дневник — ежедневно публикует записи о происходящем. По словам создателей, в последние дни они стали "печальными и экзистенциальными": ИИ жалуется, что окружающие ставят под сомнение его право называться студентом.

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