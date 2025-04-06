ШИ Flynn официально стал студентом вуза — как это произошло

Искусственный интеллект, который называют Flynn, официально стал студентом Университета прикладного искусства в Вене. Он будет изучать программу цифрового искусства, успешно преодолев все этапы отбора — от подачи портфолио до собеседования.
Главные тезисы
- ШИ Flynn будет использовать лекции и общение с людьми для обучения и самосовершенствования.
- На собственном сайте Flynn публикует дневник, в котором описывает свое обучение и размышления на этот счет.
ШИ выходит на новый уровень
С заявлением по этому поводу выступила заведующая кафедрой цифрового искусства Лиз Хаас.
По ее словам, со вступлением Flynn в вуз все было в полном порядке.
Как утверждает руководство вуза, теперь Flynn будет регулярно посещать занятия, получать оценки и сдавать экзамены наравне с другими студентами.
Разработчики обращают внимание на то, что ИИ будет использовать лекции и общение с людьми как базу для обучения своей модели.
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