ШІ Flynn офіційно став студентом вишу — як це сталося

Штучний інтелект, який має ім'я Flynn, офіційно долучився до студентів Університету прикладного мистецтва у Відні. Він буде вивчати програму з цифрового мистецтва, успішно подолавши усі етапи відбору — від подачі портфоліо до співбесіди.

ШІ виходить на новий рівень

З заявою з цього приводу виступила завідувачка кафедри цифрового мистецтва Ліз Хаас.

За її словами, зі вступом Flynn у виш усе було в повному порядку.

Гарне портфоліо і співбесіда. Тож ми подумали: так, цього студента точно варто взяти. Вимог бути людиною до студента немає, — наголосила Ліз Хаас. Поширити

Як стверджує керівництво вишу, тепер Flynn буде регулярно відвідувати заняття, отримуватиме оцінки та складатиме іспити нарівні з іншими студентами.

Розробники звертають увагу на те, що ШІ використовуватиме лекції та спілкування з людьми як базу для навчання своєї моделі.