ШІ Flynn офіційно став студентом вишу — як це сталося

Штучний інтелект, який має ім'я Flynn, офіційно долучився до студентів Університету прикладного мистецтва у Відні. Він буде вивчати програму з цифрового мистецтва, успішно подолавши усі етапи відбору — від подачі портфоліо до співбесіди.
Головні тези:
- ШІ Flynn використовуватиме лекції та спілкування з людьми для навчання та самовдосконалення.
- На власному сайті Flynn публікує щоденник, в якому описує своє навчання та роздуми з цього приводу.
ШІ виходить на новий рівень
З заявою з цього приводу виступила завідувачка кафедри цифрового мистецтва Ліз Хаас.
За її словами, зі вступом Flynn у виш усе було в повному порядку.
Як стверджує керівництво вишу, тепер Flynn буде регулярно відвідувати заняття, отримуватиме оцінки та складатиме іспити нарівні з іншими студентами.
Розробники звертають увагу на те, що ШІ використовуватиме лекції та спілкування з людьми як базу для навчання своєї моделі.
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