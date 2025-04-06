ШІ Flynn офіційно став студентом вишу — як це сталося
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ШІ Flynn офіційно став студентом вишу — як це сталося

ШІ виходить на новий рівень
Джерело:  Euronews

Штучний інтелект, який має ім'я Flynn, офіційно долучився до студентів Університету прикладного мистецтва у Відні. Він буде вивчати програму з цифрового мистецтва, успішно подолавши усі етапи відбору — від подачі портфоліо до співбесіди.

Головні тези:

  • ШІ Flynn використовуватиме лекції та спілкування з людьми для навчання та самовдосконалення.
  • На власному сайті Flynn публікує щоденник, в якому описує своє навчання та роздуми з цього приводу.

ШІ виходить на новий рівень

З заявою з цього приводу виступила завідувачка кафедри цифрового мистецтва Ліз Хаас.

За її словами, зі вступом Flynn у виш усе було в повному порядку.

Гарне портфоліо і співбесіда. Тож ми подумали: так, цього студента точно варто взяти. Вимог бути людиною до студента немає, — наголосила Ліз Хаас.

Як стверджує керівництво вишу, тепер Flynn буде регулярно відвідувати заняття, отримуватиме оцінки та складатиме іспити нарівні з іншими студентами.

Розробники звертають увагу на те, що ШІ використовуватиме лекції та спілкування з людьми як базу для навчання своєї моделі.

На власному сайті Flynn веде щоденник — щодня публікує записи про те, що відбувається. За словами творців, останніми днями вони стали "сумними та екзистенціальними": ШІ скаржиться, що оточуючі ставлять під сумнів його право називатися студентом.

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