Сибига заявил о возвращении названий украинского происхождения иностранным топонимам — что известно

Глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал, что наша страна будет возвращать названия украинского происхождения иностранным топонимам.

Украина будет возвращать названия украинского происхождения иностранным топонимам

Об этом Сибига написал в Facebook.

Мы будем возвращать в национальном употреблении названия украинского происхождения иностранным топонимам. Мы ведь в Украине говорим Берестя, а не Брест. Белгород, а не Белгород. Благотворение, а не Дебрецен. Этот список можно продолжить. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Сибига подчеркнул, что использование украинских является суверенным национальным правом Украины, которое к тому же отвечает действующему законодательству.

По словам министра, МИД Украины будет тем институтом, который инициирует правильные шаги для "систематизации национального употребления названий украинского происхождения для иностранных топонимов".

Сибига подчеркнул, что речь идет именно об использовании названий в Украине. Он добавил: "Мы никому ничего не навязываем".

Другие государства и международные организации имеют свои географические комиссии, составляющие соответствующие реестры. Такую работу пора провести и в нашем государстве. В скором времени будем инициировать профессиональное обсуждение, широкую общественную дискуссию и межведомственную подготовку необходимых шагов. Поделиться

Кроме вышеуказанного, Сибига рассказал случай об одной из стран, которая обратилась к Украине, указав неправильное правописание названия украинской столицы.

Недавно мне на стол принесли ноту иностранного государства, которым оно к нам обращалось по какому-то вопросу. Я начал читать текст, пока не дошел до слова "Kiev". Дальше уже не читал. Распорядился: "Вернуть без рассмотрения и больше не принимать".

Он подчеркнул, что сначала нужно изучить правописание названий украинских городов, а уже потом "возобновлять заверения в глубоком уважении".

Сибига добавил, что это касается и других украинских топонимов, которые должны соответствовать украинской, а не российской транслитерации. В частности: Odesa, Lviv, Chernihiv, Kharkiv и другие.

Он проинформировал, что МИД системно работает над исправлением неправильного написания украинских топонимов по всему миру. В частности, речь идет об онлайн-ресурсах, медиа, транспорте, публичных местах, государственных органах, искусстве и других сферах.

И мы уже добились успехов на этом пути. Крупнейшие мировые медиа, среди которых AP, BBC, Guardian, ARD и многие другие, транспортные компании, в частности Air France и другие, сотни аэропортов по миру, правительства Германии и других стран международные организации и другие уже поменяли правила написания украинских городов на корректные транслитерации по украинскому языку. Поделиться

Резюмируя Сибига добавил, что как в случае исправления некорректного использования иностранцами названий наших городов, так и в случае перехода на украинские названия иностранных топонимов — "это прежде всего об уважении".