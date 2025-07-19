Сибига заявил о возвращении названий украинского происхождения иностранным топонимам — что известно

Глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал, что наша страна будет возвращать названия украинского происхождения иностранным топонимам.
Главные тезисы
- Украина возвращает названия украинского происхождения иностранным топонимам как символ суверенности и самоидентификации.
- Инициатива главы МИД отражает соблюдение национального права и шаг к систематизации национального обихода названий украинского происхождения.
Украина будет возвращать названия украинского происхождения иностранным топонимам
Об этом Сибига написал в Facebook.
Сибига подчеркнул, что использование украинских является суверенным национальным правом Украины, которое к тому же отвечает действующему законодательству.
По словам министра, МИД Украины будет тем институтом, который инициирует правильные шаги для "систематизации национального употребления названий украинского происхождения для иностранных топонимов".
Сибига подчеркнул, что речь идет именно об использовании названий в Украине. Он добавил: "Мы никому ничего не навязываем".
Кроме вышеуказанного, Сибига рассказал случай об одной из стран, которая обратилась к Украине, указав неправильное правописание названия украинской столицы.
Недавно мне на стол принесли ноту иностранного государства, которым оно к нам обращалось по какому-то вопросу. Я начал читать текст, пока не дошел до слова "Kiev". Дальше уже не читал. Распорядился: "Вернуть без рассмотрения и больше не принимать".
Он подчеркнул, что сначала нужно изучить правописание названий украинских городов, а уже потом "возобновлять заверения в глубоком уважении".
Сибига добавил, что это касается и других украинских топонимов, которые должны соответствовать украинской, а не российской транслитерации. В частности: Odesa, Lviv, Chernihiv, Kharkiv и другие.
Он проинформировал, что МИД системно работает над исправлением неправильного написания украинских топонимов по всему миру. В частности, речь идет об онлайн-ресурсах, медиа, транспорте, публичных местах, государственных органах, искусстве и других сферах.
Резюмируя Сибига добавил, что как в случае исправления некорректного использования иностранцами названий наших городов, так и в случае перехода на украинские названия иностранных топонимов — "это прежде всего об уважении".
Вернее, наше самоуважение как государства. Другие будут уважать нас, только если мы будем уважать самих себя.
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