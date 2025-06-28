"Время перейти". Сибига обратился к союзникам Украины с четким требованием
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Экономика
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"Время перейти". Сибига обратился к союзникам Украины с четким требованием

Украина ожидает от Запада решительных действий
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Источник:  Интерфакс-Украина

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига призывает западных партнеров использовать не только проценты, но и самые замороженные российские активы. Их можно направить на закупку оружия для Украины и восстановление страны, а также инвестиции в украинский оборонный сектор.

Главные тезисы

  • Россия – это экзистенциальная угроза для всей Европе.
  • Именно поэтому Запад должен принимать важные решения, чтобы остановить ее.

Украина ожидает от Запада решительных действий

По словам шефа украинской дипломатии, пришло время в конце концов изменить стратегию по отношению к российским замороженным активам.

Пора перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на закупку оружия для Украины, инвестиции в украинскую оборонку и восстановление Украины.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

С таким призывом глава дипломатического ведомства выступил на конференции Fair Play.

Что важно понимать, она была посвящена введению дополнительных санкций против страны-агрессорки РФ.

Андрей Сибига в очередной раз подчеркнул, что Россия — это экзистенциальная угроза всей Европе и евроатлантическому пространству и призвал к сильным решениям для остановки агрессии РФ.

Чтобы ее (РФ — ред.) остановить, мы должны принимать неординарные и смелые решения. В их основе наше единство и поддержка Украины со стороны партнеров, — подчеркнул украинский дипломат.

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