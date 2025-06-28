"Время перейти". Сибига обратился к союзникам Украины с четким требованием

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига призывает западных партнеров использовать не только проценты, но и самые замороженные российские активы. Их можно направить на закупку оружия для Украины и восстановление страны, а также инвестиции в украинский оборонный сектор.
Главные тезисы
- Россия – это экзистенциальная угроза для всей Европе.
- Именно поэтому Запад должен принимать важные решения, чтобы остановить ее.
Украина ожидает от Запада решительных действий
По словам шефа украинской дипломатии, пришло время в конце концов изменить стратегию по отношению к российским замороженным активам.
С таким призывом глава дипломатического ведомства выступил на конференции Fair Play.
Что важно понимать, она была посвящена введению дополнительных санкций против страны-агрессорки РФ.
Андрей Сибига в очередной раз подчеркнул, что Россия — это экзистенциальная угроза всей Европе и евроатлантическому пространству и призвал к сильным решениям для остановки агрессии РФ.
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