"Время перейти". Сибига обратился к союзникам Украины с четким требованием

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига призывает западных партнеров использовать не только проценты, но и самые замороженные российские активы. Их можно направить на закупку оружия для Украины и восстановление страны, а также инвестиции в украинский оборонный сектор.

Украина ожидает от Запада решительных действий

По словам шефа украинской дипломатии, пришло время в конце концов изменить стратегию по отношению к российским замороженным активам.

Пора перейти от использования процентов к использованию самих активов и направить эти средства на закупку оружия для Украины, инвестиции в украинскую оборонку и восстановление Украины. Андрей Сибига Глава МИД Украины

С таким призывом глава дипломатического ведомства выступил на конференции Fair Play.

Что важно понимать, она была посвящена введению дополнительных санкций против страны-агрессорки РФ.

Андрей Сибига в очередной раз подчеркнул, что Россия — это экзистенциальная угроза всей Европе и евроатлантическому пространству и призвал к сильным решениям для остановки агрессии РФ.