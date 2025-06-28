"Час перейти". Сибіга звернувся до союзників України з чіткою вимогою

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга закликає західних партнерів використати не лише відсотки, але й самі заморожені російські активи. Їх можна спрямувати на закупівлю зброї для України та її відбудову, а також інвестиції в український оборонний сектор.