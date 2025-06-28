"Час перейти". Сибіга звернувся до союзників України з чіткою вимогою

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга закликає західних партнерів використати не лише відсотки, але й самі заморожені російські активи. Їх можна спрямувати на закупівлю зброї для України та її відбудову, а також інвестиції в український оборонний сектор.
Головні тези:
- Росія – це екзистенційна загроза для всієї Європи.
- Саме тому Захід повинен ухвалювати важливі рішення, щоб її зупинити.
Україна очікує від Заходу рішучих дій
За словами шефа української дипломатії, настав час врешті-решт змінити стратегію щодо російських заморожених активів.
З таким закликом глава дипломатичного відомства виступив під час конференції Fair Play.
Що важливо розуміти, вона була присвячені введенню додаткових санкцій проти країни-агресорки РФ.
Андрій Сибіга вкотре наголосив, що Росія — це екзистенційна загроза для всієї Європи та євроатлантичного простору і закликав до сильних рішень для зупинки агресії РФ.
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