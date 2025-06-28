"Час перейти". Сибіга звернувся до союзників України з чіткою вимогою
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Час перейти". Сибіга звернувся до союзників України з чіткою вимогою

Сибіга
Read in English
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга закликає західних партнерів використати не лише відсотки, але й самі заморожені російські активи. Їх можна спрямувати на закупівлю зброї для України та її відбудову, а також інвестиції в український оборонний сектор.

Головні тези:

  •  Росія – це екзистенційна загроза для всієї Європи.
  • Саме тому Захід повинен ухвалювати важливі рішення, щоб її зупинити.

Україна очікує від Заходу рішучих дій

За словами шефа української дипломатії, настав час врешті-решт змінити стратегію щодо російських заморожених активів.

Час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на закупівлю зброї для України, інвестиції в українську оборонку та відбудову України.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

З таким закликом глава дипломатичного відомства виступив під час конференції Fair Play.

Що важливо розуміти, вона була присвячені введенню додаткових санкцій проти країни-агресорки РФ.

Андрій Сибіга вкотре наголосив, що Росія — це екзистенційна загроза для всієї Європи та євроатлантичного простору і закликав до сильних рішень для зупинки агресії РФ.

Щоб її (РФ — ред.) зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів, — підкреслив український дипломат.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Трамп досі не ввів санкції проти Росії — пояснення Рубіо
Рубіо пояснив логіку Трампа у відносинах з Росією
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Австралія запровадила нові санкції проти Росії — хто у списках
Австралія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський запровадив санкції проти російських виробників шахедів
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?