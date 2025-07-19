Сибіга заявив про повернення назв українського походження іноземним топонімам — що відомо

Глава МЗС України Андрій Сибіга анонсував, що наша країна буде повертати назви українського походження іноземним топонімам.
Головні тези:
- Україна планує повертати назви українського походження іноземним топонімам, як символ суверенності та самоідентифікації.
- Ініціатива Сибіги відображає дотримання суверенного національного права України та є кроком до систематизації національного вжитку назв українського походження.
Україна повертатиме назви українського походження іноземним топонімам
Про це Сибіга написав у Facebook.
Сибіга наголосив, що використання українських є суверенним національним правом України, яке до того ж відповідає чинному законодавству.
За словами міністра, МЗС України буде тією інституцією, яка ініціює правильні кроки задля "систематизації національного вжитку назв українського походження для іноземних топонімів.
Сибіга підкреслив, що мова йде саме про використання назв в Україні. Він додав: "Ми нікому нічого не нав'язуємо".
Окрім вищевказаного, Сибіга розповів випадок про одну з країн, яка звернулася до України вказавши неправильний правопис назви української столиці.
Нещодавно мені на стіл принесли ноту іноземної держави, якою вона до нас зверталася з якогось питання. Я почав читати текст, допоки не дійшов до слова "Kiev". Далі вже не читав. Розпорядився: "Повернути без розгляду та більше не приймати".
Він наголосив, що спочатку треба вивчити правопис назв українських міст, а вже потім "поновлювати запевнення в глибокій повазі".
Сибіга додав, що те саме стосується й інших українських топонімів, які мають відповідати українській, а не російській транслітерації. Зокрема: Odesa, Lviv, Chernihiv, Kharkiv та інші.
Він поінформував, що МЗС системно працює над виправленням неправильного написання українських топонімів усюди по світу. Зокрема, мова йде про онлайн-ресурси, медіа, транспорт, публічні місця, державні органи, мистецтво та інші сфери.
Резюмуючи Сибіга додав, що як у випадку з виправленням некоректного використання іноземцями назв наших міст, так і у випадку переходу на українські назви іноземних топонімів — "це насамперед про повагу".
Точніше, нашу самоповагу як держави. Інші будуть поважати нас лише якщо ми поважатимемо самих себе.
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