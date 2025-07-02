"Масштабний терор". У червні Росія атакувала Україну понад 330 ракетами — Сибіга

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга заявив, що протягом червня Росія випустила понад 330 ракет по мирних містах і громадах України, включно з майже 80 балістичними ракетами.
Головні тези:
- Росія випустила понад 330 ракет на мирні міста та громади України у червні, включаючи балістичні ракети.
- Міністр закордонних справ закликав світ допомогти у припиненні терору РФ та підтримати Україну в усіх сферах оборони.
- Необхідне посилення протиповітряної оборони та інвестиції в українське виробництво оборонної техніки для захисту цивільного населення.
Сибіга закликав світ допомогти припинити терор Росії
Про це у соцмережі Х написав очільник українського зовнішньополітичного відомства.
За його словами, у червні РФ також випустила понад 5 тисяч бойових безпілотників та стільки ж плануючих бомб.
Міністр зазначив, що цей "масштабний терор демонструє відверте несприйняття Росією мирних зусиль під керівництвом США та їхнього заклику до припинення убивств як першого кроку до мирного врегулювання". А також наголосив, що єдиний спосіб змусити РФ припинити війну — це посилити на неї тиск та зміцнити Україну.
Крім того, посадовець закликав збільшити інвестиції у виробництво оборонної продукції в Україні, включаючи безпілотники-перехоплювачі та засоби протиповітряної оборони.
Україна активно працює над розвитком власного потенціалу, але зараз ми потребуємо підтримки — з огляду на масштаби російського терору.
In June 2025, Russia launched over 330 missiles, including nearly 80 ballistic missiles, at Ukraine's peaceful cities and communities, as well as over 5,000 combat drones and 5,000 gliding bombs.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 2, 2025
This massive scale of terror demonstrates Russia's blatant rejection of US-led…
Він звернув увагу на те, що удари Росії передусім спрямовані на цивільне населення, зокрема жінок і дітей, а також на школи, лікарні та житлові райони.
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