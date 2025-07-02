"Масштабний терор". У червні Росія атакувала Україну понад 330 ракетами — Сибіга

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга заявив, що протягом червня Росія випустила понад 330 ракет по мирних містах і громадах України, включно з майже 80 балістичними ракетами.

Сибіга закликав світ допомогти припинити терор Росії

Про це у соцмережі Х написав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, у червні РФ також випустила понад 5 тисяч бойових безпілотників та стільки ж плануючих бомб.

Міністр зазначив, що цей "масштабний терор демонструє відверте несприйняття Росією мирних зусиль під керівництвом США та їхнього заклику до припинення убивств як першого кроку до мирного врегулювання". А також наголосив, що єдиний спосіб змусити РФ припинити війну — це посилити на неї тиск та зміцнити Україну.

Така велика кількість безпілотників, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше перехоплювачів та систем. Ми також готові їх придбати або орендувати. Андрій Сибіга Міністр іноземних справ України

Крім того, посадовець закликав збільшити інвестиції у виробництво оборонної продукції в Україні, включаючи безпілотники-перехоплювачі та засоби протиповітряної оборони.

Україна активно працює над розвитком власного потенціалу, але зараз ми потребуємо підтримки — з огляду на масштаби російського терору.

In June 2025, Russia launched over 330 missiles, including nearly 80 ballistic missiles, at Ukraine's peaceful cities and communities, as well as over 5,000 combat drones and 5,000 gliding bombs.



This massive scale of terror demonstrates Russia's blatant rejection of US-led… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 2, 2025

Він звернув увагу на те, що удари Росії передусім спрямовані на цивільне населення, зокрема жінок і дітей, а також на школи, лікарні та житлові райони.