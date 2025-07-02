"Масштабный террор". В июне Россия атаковала Украину более 330 ракетами — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в течение июня Россия выпустила более 330 ракет по мирным городам и общинам Украины, включая почти 80 баллистических ракет.

Сибига призвал мир помочь прекратить террор России

Об этом в соцсети Х написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в июне РФ также выпустила более пяти тысяч боевых беспилотников и столько же планирующих бомб.

Министр отметил, что этот "масштабный террор демонстрирует откровенное неприятие Россией мирных усилий под руководством США и их призыва к прекращению убийств как первого шага к мирному урегулированию". А также подчеркнул, что единственный способ заставить РФ прекратить войну — это усилить на нее давление и укрепить Украину.

Такое большое количество беспилотников, бомб и ракет, особенно баллистических, доказывает необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Кроме того, должностное лицо призвал увеличить инвестиции в производство оборонной продукции в Украине, включая беспилотники-перехватчики и средства противовоздушной обороны.

Украина активно работает над развитием собственного потенциала, но сейчас мы нуждаемся в поддержке — учитывая масштабы российского террора.

In June 2025, Russia launched over 330 missiles, including nearly 80 ballistic missiles, at Ukraine's peaceful cities and communities, as well as over 5,000 combat drones and 5,000 gliding bombs.



This massive scale of terror demonstrates Russia's blatant rejection of US-led… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 2, 2025

Он обратил внимание на то, что удары России, прежде всего, направлены на гражданское население, в частности женщин и детей, а также на школы, больницы и жилые районы.