"Масштабный террор". В июне Россия атаковала Украину более 330 ракетами — Сибига
Категория
Украина
Дата публикации

"Масштабный террор". В июне Россия атаковала Украину более 330 ракетами — Сибига

Андрей Сибига
Сибига
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в течение июня Россия выпустила более 330 ракет по мирным городам и общинам Украины, включая почти 80 баллистических ракет.

Главные тезисы

  • Россия выпустила более 330 ракет по мирным городам и общинам Украины в июне, включая баллистические ракеты, демонстрируя масштабный террор.
  • Министр Сибига призвал мировое сообщество оказать поддержку Украине в укреплении обороны и остановке террора со стороны России.
  • Усиление противовоздушной обороны и инвестиции в производство оборонной техники необходимы для защиты гражданского населения Украины.

Сибига призвал мир помочь прекратить террор России

Об этом в соцсети Х написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, в июне РФ также выпустила более пяти тысяч боевых беспилотников и столько же планирующих бомб.

Министр отметил, что этот "масштабный террор демонстрирует откровенное неприятие Россией мирных усилий под руководством США и их призыва к прекращению убийств как первого шага к мирному урегулированию". А также подчеркнул, что единственный способ заставить РФ прекратить войну — это усилить на нее давление и укрепить Украину.

Такое большое количество беспилотников, бомб и ракет, особенно баллистических, доказывает необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Кроме того, должностное лицо призвал увеличить инвестиции в производство оборонной продукции в Украине, включая беспилотники-перехватчики и средства противовоздушной обороны.

Украина активно работает над развитием собственного потенциала, но сейчас мы нуждаемся в поддержке — учитывая масштабы российского террора.

Он обратил внимание на то, что удары России, прежде всего, направлены на гражданское население, в частности женщин и детей, а также на школы, больницы и жилые районы.

А также добавил, что, по данным ООН, за последние полгода количество жертв среди гражданского населения в Украине выросло на 37%.

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