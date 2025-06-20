Сибига жестко отреагировал на новые антиукраинские заявления Путина

Путин стал убийцей миллиона своих солдат — Сибига

Нелегитимный президент России Владимир Путин стал массовым убийцей солдат РФ и полностью попрал мирные усилия США.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в сети X.

Министр отметил, что цинические заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение мирными усилиями США.

В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный российский военный преступник обсуждает планы дальнейшего захвата украинской земли и убийств украинцев.

Putin's cynical statements demonstrate complete disdain for US peace efforts. While the United States and the rest of the world have called for an immediate end to the killing, Russia's top war criminal discusses plans to seize more Ukrainian territory and kill more Ukrainians.… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 20, 2025

В то же время, как замечает глава МИД, из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется "одно о ноге российского солдата".

В самом деле, куда бы ни ступила нога русского солдата, она приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Дипломат отмечает, что Путину безразлично российские солдаты или их ноги, оторванные украинскими дронами. Сибига подчеркнул:

Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в нелепой кровавой бане в Украине, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног. Поделиться

При этом, по словам главы МИД, и "пока Путин занят отправкой российских ног для вторжения в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически".

Его цинические заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьстолетнего правления, которое завело Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая только ухудшит.

По его убеждению, единственный способ принудить Россию к миру — это лишить ее ощущения безнаказанности.