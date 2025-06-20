Сибига жестко отреагировал на новые антиукраинские заявления Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Сибига жестко отреагировал на новые антиукраинские заявления Путина

Андрей Сибига
Сибига
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Военный преступник Путин уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой войне против Украины, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Главные тезисы

  • Путин уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной войне против Украины, демонстрируя полное пренебрежение мирными усилиями мирового сообщества.
  • Сибига обвиняет Путина в том, что он стал массовым убийцей своих собственных солдат и игнорирует призывы к миру от других стран.
  • Единственным способом принудить Россию к миру является увеличение поддержки обороны Украины, введение санкций против российской экономики и полная изоляция государства.

Путин стал убийцей миллиона своих солдат — Сибига

Нелегитимный президент России Владимир Путин стал массовым убийцей солдат РФ и полностью попрал мирные усилия США.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в сети X.

Министр отметил, что цинические заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение мирными усилиями США.

В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный российский военный преступник обсуждает планы дальнейшего захвата украинской земли и убийств украинцев.

В то же время, как замечает глава МИД, из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется "одно о ноге российского солдата".

В самом деле, куда бы ни ступила нога русского солдата, она приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Дипломат отмечает, что Путину безразлично российские солдаты или их ноги, оторванные украинскими дронами. Сибига подчеркнул:

Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в нелепой кровавой бане в Украине, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног.

При этом, по словам главы МИД, и "пока Путин занят отправкой российских ног для вторжения в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически".

Его цинические заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьстолетнего правления, которое завело Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая только ухудшит.

По его убеждению, единственный способ принудить Россию к миру — это лишить ее ощущения безнаказанности.

Увеличить поддержку обороны Украины и сильно ударить по российской экономике разрушительными санкциями. Признать Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Вернуть Москву в чувство.

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