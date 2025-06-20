Сибига жестко отреагировал на новые антиукраинские заявления Путина

Военный преступник Путин уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой войне против Украины, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Главные тезисы
- Путин уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной войне против Украины, демонстрируя полное пренебрежение мирными усилиями мирового сообщества.
- Сибига обвиняет Путина в том, что он стал массовым убийцей своих собственных солдат и игнорирует призывы к миру от других стран.
- Единственным способом принудить Россию к миру является увеличение поддержки обороны Украины, введение санкций против российской экономики и полная изоляция государства.
Путин стал убийцей миллиона своих солдат — Сибига
Нелегитимный президент России Владимир Путин стал массовым убийцей солдат РФ и полностью попрал мирные усилия США.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в сети X.
Министр отметил, что цинические заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение мирными усилиями США.
В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный российский военный преступник обсуждает планы дальнейшего захвата украинской земли и убийств украинцев.
Putin's cynical statements demonstrate complete disdain for US peace efforts. While the United States and the rest of the world have called for an immediate end to the killing, Russia's top war criminal discusses plans to seize more Ukrainian territory and kill more Ukrainians.…— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 20, 2025
В то же время, как замечает глава МИД, из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется "одно о ноге российского солдата".
Дипломат отмечает, что Путину безразлично российские солдаты или их ноги, оторванные украинскими дронами. Сибига подчеркнул:
При этом, по словам главы МИД, и "пока Путин занят отправкой российских ног для вторжения в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически".
Его цинические заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьстолетнего правления, которое завело Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая только ухудшит.
По его убеждению, единственный способ принудить Россию к миру — это лишить ее ощущения безнаказанности.
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