Сибіга жорстко відреагував на нові антиукраїнські заяви Путіна

Воєнний злочинець Путін знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій війні проти України, заявив голова МЗС України Андрій Сибіга.

Путін став вбивцею мільйона своїх солдатів — Сибіга

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін став масовим вбивцею солдатів РФ і повністю зневажив мирні зусилля США.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у мережі X.

Міністр відзначив, що цинічні заяви Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США.

У той час, як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний російський воєнний злочинець обговорює плани подальшого захоплення української землі та вбивств українців.

Putin's cynical statements demonstrate complete disdain for US peace efforts. While the United States and the rest of the world have called for an immediate end to the killing, Russia's top war criminal discusses plans to seize more Ukrainian territory and kill more Ukrainians.… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 20, 2025

Водночас як зауважує глава МЗС, з усіх безумних заяв Путіна сьогодні виділяється "одна про ногу російського солдата".

Насправді, куди б не ступила нога російського солдата, вона приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Дипломат відзначає, що Путіну байдуже на російських солдатів чи їхні ноги, відірвані українськими дронами. Сибіга наголосив:

Він масовий вбивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг. Поширити

При цьому, за словами глави МЗС, і "поки Путін зайнятий відправленням російських ніг для вторгнення в інші країни, він ставить росіян усередині країни на коліна економічно".

Його цинічні заяви слугують лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління, яке завело Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка лише погіршуватиметься.

На його переконання, єдиний спосіб примусити Росію до миру — це позбавити її відчуття безкарності.