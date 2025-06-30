В Словакии предлагают "простить РФ" за агрессию против Украины — Сибига жестко отреагировал
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Политика
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В Словакии предлагают "простить РФ" за агрессию против Украины — Сибига жестко отреагировал

Андрей Сибига
Сибига
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Глава МИД Словакии Юрий Бланар допустил, что придется «простить РФ все, что произошло» в отношении войны против Украины. В МИД Украины отреагировали.

Главные тезисы

  • Министр иностранных дел Словакии предложил простить Россию за агрессию против Украины, вызвав недовольство украинского МИД.
  • Украинский министр иностранных дел высказался о необходимости наказания России за ее преступления, считая прощение безнаказанным неприемлемым.

Сибига жестко отреагировал на упреки МИД Словакии

Юрай Бланар предполагает, что ЕС придется искать возможности для возобновления коммуникации с Москвой.

По его словам, «возможно, даже простить все, что произошло».

Он считает, что для урегулирования войны в Украине нужно наладить коммуникацию с Россией, потому что военного решения, по его мнению, нет.

Министр иностранных дел Андрей Сибига жестко отреагировал на упреки Словакии.

Полагаю, ощущение безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Также Сибига отметил, что те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления.

Представители власти Словакии одни из немногих в Европе поддерживают контакты с Россией после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после прихода к власти в 2023 году дважды совершал визит в Москву и встречался с Владимиром Путиным.

Кроме того, Братислава тормозит принятие санкций Европейского Союза против России.

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