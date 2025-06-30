В Словакии предлагают "простить РФ" за агрессию против Украины — Сибига жестко отреагировал

Глава МИД Словакии Юрий Бланар допустил, что придется «простить РФ все, что произошло» в отношении войны против Украины. В МИД Украины отреагировали.

Сибига жестко отреагировал на упреки МИД Словакии

Юрай Бланар предполагает, что ЕС придется искать возможности для возобновления коммуникации с Москвой.

По его словам, «возможно, даже простить все, что произошло».

Он считает, что для урегулирования войны в Украине нужно наладить коммуникацию с Россией, потому что военного решения, по его мнению, нет.

Министр иностранных дел Андрей Сибига жестко отреагировал на упреки Словакии.

Полагаю, ощущение безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Также Сибига отметил, что те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления.

Juraj, Russia's sense of impunity is the root cause of its crimes. It's naive to expect a criminal to stop if their crime is forgiven instead of punished. Russia will hit your other cheek as well. And those who have lost no one in this war have no right to make such statements. pic.twitter.com/ALLzGT6ugP — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 30, 2025

Представители власти Словакии одни из немногих в Европе поддерживают контакты с Россией после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после прихода к власти в 2023 году дважды совершал визит в Москву и встречался с Владимиром Путиным.