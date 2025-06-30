У Словаччині пропонують "пробачити РФ" за агресію проти України — Сибіга жорстко відреагував

Очільник МЗС Словаччини Юрій Бланар допустив, що доведеться «пробачити РФ все, що сталося» стосовно війни проти України. В МЗС України відреагували.

Сибіга жорстко відреагував на закиди МЗС Словаччини

Юрай Бланар припускає, що ЄС доведеться шукати можливостей для відновлення комунікації з Москвою.

За його словами, «можливо, навіть пробачити все, що сталося».

Він вважає, що для врегулювання війни в Україні потрібно налагодити комунікацію з Росією, бо військового вирішення, на його думку, немає.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга жорстко відреагував на закиди Словаччини.

Юраю, відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Також Сибіга зауважив, що ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви.

Juraj, Russia's sense of impunity is the root cause of its crimes. It's naive to expect a criminal to stop if their crime is forgiven instead of punished. Russia will hit your other cheek as well. And those who have lost no one in this war have no right to make such statements. pic.twitter.com/ALLzGT6ugP — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 30, 2025

Представники влади Словаччини одні з небагатьох у Європі підтримують контакти з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо після приходу до влади у 2023-му двічі здійснював візит до Москви та зустрічався з Володимиром Путіним.