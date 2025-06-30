У Словаччині пропонують "пробачити РФ" за агресію проти України — Сибіга жорстко відреагував
Категорія
Політика
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У Словаччині пропонують "пробачити РФ" за агресію проти України — Сибіга жорстко відреагував

Андрій Сибіга
Сибіга
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Очільник МЗС Словаччини Юрій Бланар допустив, що доведеться «пробачити РФ все, що сталося» стосовно війни проти України. В МЗС України відреагували.

Головні тези:

  • Словаччина розглядає можливість пробачення Росії за вторгнення в Україну, що викликало негативну реакцію українського МЗС.
  • Міністр закордонних справ України вважає, що злочини РФ повинні бути покарані, а не пробачені безкарно.

Сибіга жорстко відреагував на закиди МЗС Словаччини

Юрай Бланар припускає, що ЄС доведеться шукати можливостей для відновлення комунікації з Москвою.

За його словами, «можливо, навіть пробачити все, що сталося».

Він вважає, що для врегулювання війни в Україні потрібно налагодити комунікацію з Росією, бо військового вирішення, на його думку, немає.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга жорстко відреагував на закиди Словаччини.

Юраю, відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Також Сибіга зауважив, що ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви.

Представники влади Словаччини одні з небагатьох у Європі підтримують контакти з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо після приходу до влади у 2023-му двічі здійснював візит до Москви та зустрічався з Володимиром Путіним.

Крім того, Братислава гальмує ухвалення санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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