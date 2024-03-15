"Сибирский батальон" объявил о повторном гумкоридоре для жителей Белгородщины и Курщины

Сиббат предлагает жителям российского приграничья эвакуироваться

Сегодня военные из "Сибирского батальона" снова призывали россиян из приграничных областей к эвакуации.

В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей мы снова призываем к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской области. Сохраните свои жизни и жизнь ваших детей! Поделиться

Сибирский батальон отметил, что путинские войска скрываются между гражданскими, поэтому их задача — обеспечить максимальную безопасность местному населению.

В этой связи мы объявляем об организации повторного гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 15 марта до 7:00 мск 16 марта. Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей России.

После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской области.

Заявление российских добровольцев о боевых действиях на территории приграничья РФ

Российский Добровольческий Корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон опубликовал заявление, в котором призывает жителей Белгородской и Курской областей 15 марта оставаться в укрытиях в связи с активизацией боевых действий на территории России.

Наилучшим решением в эти дни будут покинуть территории Белгородской и Курской областей до завершения активной фазы ограниченной военной операции.

В ночь с 15 на 16 марта будет действовать гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться с территории зоны военных действий. Период действия коридора остается неизменным: с 21:00 15 марта по 7:00 мск 16 марта.

Всем, кто вовремя не сможет покинуть зону проведения ограниченной военной операции, русские добровольцы советуют отыскать надежное укрытие, воздержаться от прогулок, избегать скопления людей и техники, по способности оставаться дома либо в неопасных местах.