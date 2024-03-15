"Сибірський батальйон" оголосив про повторний гумкоридор для жителів Бєлгородщини та Курщини

Бійці Сиббату знову закликали до термінової евакуації жителів Бєлгородської та Курської областей.

Сиббат пропонує мешканцям російського прикордоння евакуюватися

Сьогодні військові з “Сибірського батальйону” знову закликали росіян з прикордонних областей до евакуації.

У зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території Курської та Білгородської областей ми знову закликаємо до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області. Збережіть свої життя та життя ваших дітей! Поширити

“Сибірський батальйон” відзначив, що путінські війська ховаються між цивільними, тому їх завдання — забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню.

У зв'язку з цим ми оголошуємо про організацію повторного гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 15 марта до 7:00 мск 16 березня. Ми закликаємо цивільних осіб скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей Росії.

Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військах у Білгородській та Курській області.

Заява російських добровольців про бойові дії на території прикордоння РФ

Російський Добровольчий Корпус, Легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон опублікував заяву, в якій закликає жителів Бєлгородської та Курської областей 15 березня залишатися в укриттях у зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії.

Найкращим рішенням у ці дні залишитиме території Білгородської та Курської областей до завершення активної фази обмеженої військової операції.

У ніч із 15 на 16 березня буде діяти гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони воєнних дій. Період дії коридору залишається незмінним: з 21:00 15 березня до 7:00 мск 16 березня.

Всім, хто вчасно не зможе залишити зону проведення обмеженої військової операції, російські добровольці рекомендують знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей та техніки, по можливості залишатися вдома або в безпечних місцях.