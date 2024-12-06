Сикорский жестко обратился к российской делегации в ОБСЕ

Представителей России не должно быть на заседании Совета министров ОБСЕ. Ведь страна-агрессор стала на путь агрессивной, репрессивной клептократии и уничтожает не только Украину, но свое будущее. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совета министров ОБСЕ.
Главные тезисы
- Радослав Сикорский требует исключения представителей России из Совета министров ОБСЕ из-за агрессивной политики и нарушения прав человека.
- Польша призывает приостановить членство России в ОБСЕ, но инициативу не поддержало Мальтийское председательство.
- Польша и другие страны противодействуют агрессивной политике России и поддерживают суверенное право каждой страны делать свой собственный выбор.
Вас здесь не должно быть — Сикорский в делегацию РФ в ОБСЕ
По его словам, сегодняшняя Россия не уважает границы и права человека. В России нет независимых СМИ, честных выборов, а политических заключенных там сейчас больше, чем в СССР во времена Леонида Брежнева.
Польский министр напомнил, что когда СССР распался, Запад призвал Россию стать нормальным демократическим государством. Однако, как отметил Сикорский, этого не удалось сделать, потому что "выход за рамки своей политической культуры оказался слишком сложным делом для России".
Он добавил, что российские руководители выбрали путь "агрессивной и репрессивной клептократии".
Кроме того, Польша призвала приостановить членство России в ОБСЕ, но Мальтийское председательство в этой организации не поддержало эту инициативу.
💬 Próbujecie odbudować rosyjskie imperium. Udaje się Wam niszczyć Ukrainę, ale niszczycie też przyszłość własnego kraju. Dopóki nie powstrzymacie tej brutalnej wojny, nie powinno Was tu być.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) December 6, 2024
| Min. @sikorskiradek w swoim wystąpieniu na 31. Radzie Ministerialnej OBWE na Malcie pic.twitter.com/7t0AjfNsMY
Блинкен осудил манипулятивное выступление Лаврова в ОБСЕ
Глава МИД РФ, одиозный Сергей Лавров на заседании Совета министров ОБСЕ 5 декабря распространял "цунами дезинформации", прежде всего по поводу российской агрессивной войны против Украины, и при этом не проявил вежливости выслушать других министров. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Также он прокомментировал высказывания главы МИД российского государства-агрессора о суверенном праве каждой страны-члена делать свой выбор.
Это именно то, о чем идет речь: суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и за нее.
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