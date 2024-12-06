Сикорский жестко обратился к российской делегации в ОБСЕ

Представителей России не должно быть на заседании Совета министров ОБСЕ. Ведь страна-агрессор стала на путь агрессивной, репрессивной клептократии и уничтожает не только Украину, но свое будущее. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совета министров ОБСЕ.

Вас здесь не должно быть — Сикорский в делегацию РФ в ОБСЕ

По его словам, сегодняшняя Россия не уважает границы и права человека. В России нет независимых СМИ, честных выборов, а политических заключенных там сейчас больше, чем в СССР во времена Леонида Брежнева.

Польский министр напомнил, что когда СССР распался, Запад призвал Россию стать нормальным демократическим государством. Однако, как отметил Сикорский, этого не удалось сделать, потому что "выход за рамки своей политической культуры оказался слишком сложным делом для России".

Он добавил, что российские руководители выбрали путь "агрессивной и репрессивной клептократии".

Мой месседж в российскую делегацию следующий: мы не ведемся на вашу ложь, мы знаем, что вы делаете — вы пытаетесь отстроить российскую империю, а мы вам этого не дадим сделать. Мы будем противодействовать вам на каждом дюйме вашего пути. Вы успешны в разрушении Украины, но вы также уничтожайте будущее своей страны. Пока вы не остановите эту грубую войну, вас здесь не должно быть. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Кроме того, Польша призвала приостановить членство России в ОБСЕ, но Мальтийское председательство в этой организации не поддержало эту инициативу.

💬 Próbujecie odbudować rosyjskie imperium. Udaje się Wam niszczyć Ukrainę, ale niszczycie też przyszłość własnego kraju. Dopóki nie powstrzymacie tej brutalnej wojny, nie powinno Was tu być.



| Min. @sikorskiradek w swoim wystąpieniu na 31. Radzie Ministerialnej OBWE na Malcie pic.twitter.com/7t0AjfNsMY — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) December 6, 2024

Блинкен осудил манипулятивное выступление Лаврова в ОБСЕ

Глава МИД РФ, одиозный Сергей Лавров на заседании Совета министров ОБСЕ 5 декабря распространял "цунами дезинформации", прежде всего по поводу российской агрессивной войны против Украины, и при этом не проявил вежливости выслушать других министров. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Я сожалею, что наш коллега, Лавров, покинул зал, не проявив вежливости выслушать нас так, как мы его выслушали. Конечно, наш российский коллега очень искусно погружает слушателей в цунами дезинформации. Я не стану подробно анализировать все, что он сказал, но отмечу всего два момента, — отреагировал Блинкен на ложь российского министра. Поделиться

Также он прокомментировал высказывания главы МИД российского государства-агрессора о суверенном праве каждой страны-члена делать свой выбор.