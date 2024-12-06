Сікорський жорстко звернувся до російської делегації в ОБСЄ

Представників Росії не повинно бути на засіданні Ради міністрів ОБСЄ. Адже країна-агресор стала на шлях агресивної, репресивної клептократії та нищить не лише Україну, але й своє майбутнє. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

Вас тут не повинно бути — Сікорський до делегації РФ в ОБСЄ

За його словами, сьогоднішня Росія не поважає кордонів та прав людини. У Росії немає незалежних ЗМІ, чесних виборів, а політичних вʼязнів там зараз більше, ніж в СРСР за часів Леоніда Брежнєва.

Польський міністр нагадав, що коли СРСР розпався, Захід закликав Росію стати нормальною демократичною державою. Однак, як зазначив Сікорський, цього не вдалося зробити, бо "вихід за рамки своєї політичної культури виявився занадто складною справою для Росії".

Він додав, що натомість російські керівники вибрали шлях "агресивної та репресивної клептократії".

Мій меседж до російської делегації наступний: ми не ведемося на вашу брехню, ми знаємо що ви робите — ви намагаєтеся відбудувати російську імперію, а ми вам цього не дамо зробити. Ми будемо протидіяти вам на кожному дюймі вашого шляху. Ви успішні у руйнуванні України, але ви також нищите майбутнє своєї країни. Поки ви не зупините цю брутальну війну, вас тут не повинно бути. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Окрім того, Польща закликала призупинити членство Росії в ОБСЄ, але Мальтійське головування в цій Організації не підтримало цю ініціативу.

💬 Próbujecie odbudować rosyjskie imperium. Udaje się Wam niszczyć Ukrainę, ale niszczycie też przyszłość własnego kraju. Dopóki nie powstrzymacie tej brutalnej wojny, nie powinno Was tu być.



| Min. @sikorskiradek w swoim wystąpieniu na 31. Radzie Ministerialnej OBWE na Malcie pic.twitter.com/7t0AjfNsMY — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) December 6, 2024

Блінкен засудив маніпулятивний виступ Лаврова в ОБСЄ

Очільник МЗС РФ, одіозний Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів ОБСЄ 5 грудня поширював "цунамі дезінформації", передусім щодо російської агресивної війни проти України, і при цьому не проявив ввічливості вислухати інших міністрів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Я шкодую, що наш колега, Лавров, залишив залу, не проявивши ввічливості вислухати нас так, як ми вислухали його. Звісно, наш російський колега дуже майстерно занурює слухачів у цунамі дезінформації. Я не стану детально аналізувати все, що він сказав, але відзначу лише два моменти, — відреагував Блінкен на брехню російського міністра. Поширити

Також він прокоментував висловлювання глави МЗС російської держави-агресора про суверенне право кожної країни-члена робити свій власний вибір.