Сікорський жорстко звернувся до російської делегації в ОБСЄ

Представників Росії не повинно бути на засіданні Ради міністрів ОБСЄ. Адже країна-агресор стала на шлях агресивної, репресивної клептократії та нищить не лише Україну, але й своє майбутнє. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.
Головні тези:
- Радослав Сікорський виступив з вимогою виключення представників РФ з Ради міністрів ОБСЄ через агресивну політику та порушення прав людини.
- Польща закликала призупинити членство Росії в ОБСЄ, але ініціативу не підтримало Мальтійське головування в організації.
- Реакція політичних діячів підтверджує протидію агресивній політиці Росії та підтримку суверенітету країн, які постраждали від російської військової агресії.
Вас тут не повинно бути — Сікорський до делегації РФ в ОБСЄ
За його словами, сьогоднішня Росія не поважає кордонів та прав людини. У Росії немає незалежних ЗМІ, чесних виборів, а політичних вʼязнів там зараз більше, ніж в СРСР за часів Леоніда Брежнєва.
Польський міністр нагадав, що коли СРСР розпався, Захід закликав Росію стати нормальною демократичною державою. Однак, як зазначив Сікорський, цього не вдалося зробити, бо "вихід за рамки своєї політичної культури виявився занадто складною справою для Росії".
Він додав, що натомість російські керівники вибрали шлях "агресивної та репресивної клептократії".
Окрім того, Польща закликала призупинити членство Росії в ОБСЄ, але Мальтійське головування в цій Організації не підтримало цю ініціативу.
💬 Próbujecie odbudować rosyjskie imperium. Udaje się Wam niszczyć Ukrainę, ale niszczycie też przyszłość własnego kraju. Dopóki nie powstrzymacie tej brutalnej wojny, nie powinno Was tu być.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) December 6, 2024
| Min. @sikorskiradek w swoim wystąpieniu na 31. Radzie Ministerialnej OBWE na Malcie pic.twitter.com/7t0AjfNsMY
Блінкен засудив маніпулятивний виступ Лаврова в ОБСЄ
Очільник МЗС РФ, одіозний Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів ОБСЄ 5 грудня поширював "цунамі дезінформації", передусім щодо російської агресивної війни проти України, і при цьому не проявив ввічливості вислухати інших міністрів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
Також він прокоментував висловлювання глави МЗС російської держави-агресора про суверенне право кожної країни-члена робити свій власний вибір.
Це — саме те, про що йдеться: суверенне право України та українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робився в Москві та за неї.
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