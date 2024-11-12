Час настав. Сікорський звернувся до союзників України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський дав зрозуміти, що саме Євросоюз повинен взяти відповідальність і зробити все можливе, щоб закінчити війну Росії проти України.
Головні тези:
- Євросоюз повинен зважитися конкретні дії для завершення війни РФ проти України.
- Боротьба за справедливий мир на Україні стала питанням світового значення.
- Інформація про можливий “мирний план” Трампа для України може бути фейком.
Сікорський вимагає від партнерів конкретних дій
За словами глави МЗС Польщі, під час наступної Ради ЄС із закордонних справ будуть обговорювати майбутню роль Брюсселя як стратегічного гравця щодо завершення війни РФ проти України.
Він звернув увагу міжнародної спільноти, саме в Україні відбувається історія.
На переконання польського дипломата, від того, що буде відбуватися під час Ради закордонних справ, може залежати майбутнє ЄС як стратегічного гравця.
Варшава відреагувала на інформацію про "мирний план" Трампа
Нещодавно американські журналісти почали стверджувати, що в команді нового президента США обговорюють сценарій заморозки фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.
Однак очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заперечив ці дані.
За його словами, Дональд Трамп поки не ухвалив жодного рішення, яке б стосувалося війни РФ проти України.
Що важливо розуміти, новий президент США офіційно очолить Білий дім уже 20 січня 2025 року.
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