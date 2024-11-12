Час настав. Сікорський звернувся до союзників України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський дав зрозуміти, що саме Євросоюз повинен взяти відповідальність і зробити все можливе, щоб закінчити війну Росії проти України.

Сікорський вимагає від партнерів конкретних дій

За словами глави МЗС Польщі, під час наступної Ради ЄС із закордонних справ будуть обговорювати майбутню роль Брюсселя як стратегічного гравця щодо завершення війни РФ проти України.

Він звернув увагу міжнародної спільноти, саме в Україні відбувається історія.

Європа зобов’язана докласти всіх зусиль для підтримки принципів міжнародного права, щоб відновити табу на зміну кордонів силою. Якщо ці правила перестануть діяти через нашу бездіяльність, тоді нас чекає темне майбутнє. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

На переконання польського дипломата, від того, що буде відбуватися під час Ради закордонних справ, може залежати майбутнє ЄС як стратегічного гравця.

Європа несе відповідальність.., а це означає, що настав час ухвалення рішень, щоб зробити все можливе для досягнення справедливого миру і припинення війни РФ проти України, — наголосив Сікорський. Поширити

Варшава відреагувала на інформацію про "мирний план" Трампа

Нещодавно американські журналісти почали стверджувати, що в команді нового президента США обговорюють сценарій заморозки фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Однак очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заперечив ці дані.

За його словами, Дональд Трамп поки не ухвалив жодного рішення, яке б стосувалося війни РФ проти України.

Я дуже просив би вас бути обачними щодо цієї інформації, бути обачними у використанні інформації про те, що хтось із радників президента Трампа, хтось із його оточення без прізвища запропонував те чи інше рішення. На мою думку, ще триває дискусія, — зазначив міністр. Поширити

Що важливо розуміти, новий президент США офіційно очолить Білий дім уже 20 січня 2025 року.