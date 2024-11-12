Время пришло. Сикорский обратился к союзникам Украины

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский дал понять, что именно Евросоюз должен взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы закончить войну России против Украины.

Сикорский требует от партнеров конкретных действий

По словам главы МИД Польши, во время следующего Совета ЕС по иностранным делам будут обсуждать будущую роль Брюсселя как стратегического игрока для завершения войны РФ против Украины.

Он обратил внимание международного сообщества на то, что именно в Украине происходит история.

Европа обязана приложить все усилия для поддержания принципов международного права, чтобы восстановить табу на смену границ силой. Если эти правила перестанут действовать из-за нашего бездействия, тогда начнется темное будущее. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

По мнению польского дипломата, от того, что будет происходить во время Совета иностранных дел, может зависеть будущее ЕС как стратегического игрока.

Европа несет ответственность.., а это значит, что время пришло принимать решений, чтобы сделать все возможное для достижения справедливого мира и прекращения войны РФ против Украины, — подчеркнул Сикорский. Поделиться

Варшава отреагировала на информацию о "мирном плане" Трампа

Недавно американские журналисты начали утверждать, что в команде нового президента США обсуждают сценарий заморозки фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

Однако глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш отрицает эти данные.

По его словам, Дональд Трамп пока не принял ни одного решения, касающегося войны РФ против Украины.

Я очень просил бы вас быть осмотрительными в использовании информации о том, что кто-то из советников президента Трампа, кто-то из его окружения без фамилии предложил то или иное решение. На мой взгляд, еще продолжается дискуссия, — отметил министр. Поделиться

Что важно понимать, новый президент США официально возглавит Белый дом уже 20 января 2025 года.