Время пришло. Сикорский обратился к союзникам Украины

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский дал понять, что именно Евросоюз должен взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы закончить войну России против Украины.
Главные тезисы
- Евросоюз должен решиться конкретные действия для завершения войны РФ против Украины.
- Борьба за справедливый мир в Украине стала вопросом мирового значения.
- Информация о возможном "мирном плане" Трампа для Украины может быть фейком.
Сикорский требует от партнеров конкретных действий
По словам главы МИД Польши, во время следующего Совета ЕС по иностранным делам будут обсуждать будущую роль Брюсселя как стратегического игрока для завершения войны РФ против Украины.
Он обратил внимание международного сообщества на то, что именно в Украине происходит история.
По мнению польского дипломата, от того, что будет происходить во время Совета иностранных дел, может зависеть будущее ЕС как стратегического игрока.
Варшава отреагировала на информацию о "мирном плане" Трампа
Недавно американские журналисты начали утверждать, что в команде нового президента США обсуждают сценарий заморозки фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.
Однако глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш отрицает эти данные.
По его словам, Дональд Трамп пока не принял ни одного решения, касающегося войны РФ против Украины.
Что важно понимать, новый президент США официально возглавит Белый дом уже 20 января 2025 года.
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