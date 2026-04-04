Силы беспилотных систем поразили еще несколько российских РЛС и ЗРК — видео

Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили две радиолокационные станции, зенитный ракетный комплекс «Тор» и зенитную установку российских захватчиков во временно оккупированном Крыму и на временно захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

Новая "бавовна" от СБС

В Феодосии операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" поразили РЛС из состава комплекса С-400 — станцию, отслеживающую цели на расстоянии до 600 км, сопровождает до 100 объектов одновременно и приводит к 72 ракетам.

Разворачивается через 5 минут и обычно меняет позицию раньше, чем ее успевают обнаружить. Сложная цель, однако достижимая.

Кроме того, операторы 1-го отдельного центра беспилотных систем поразили ЗРК "Тор" в Донецкой области.

Отдельно в Луганской области поражен РЛС СКПП. Станция обнаруживает БПЛА на расстоянии до 20 км и приводит на них операторов зенитных дронов, позиции которых — в 2–5 км от нее. Без РЛС они фактически «слепы».

Также поражены в Луганской области — ЗУ-23-2 на базе МТЛБ. Установка используется врагом как средство ПВО малой дальности для борьбы с украинскими БПЛА.

Все операции произведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений.