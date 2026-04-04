Сили безпілотних систем уразили ще кілька російських РЛС та ЗРК — відео

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили дві радіолокаційні станції, зенітний ракетний комплекс «Тор» та зенітну установку російських загарбників у тимчасово окупованому Криму та на тимчасово захоплених територіях Донецької і Луганської областей.
Головні тези:
- Сили безпілотних систем ЗСУ успішно уражають штабні об'єкти ворога на тимчасово окупованих територіях.
- Оператори батальйону «Кайрос» та центру безпілотних систем знищили ЗРК та радіолокаційні станції російських військових.
Нова “бавовна” від СБС
У Феодосії оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили РЛС зі складу комплексу С-400 — станцію, що відстежує цілі на відстані до 600 км, супроводжує до 100 об’єктів одночасно та наводить до 72 ракет.
Розгортається за 5 хвилин і зазвичай змінює позицію раніше, ніж її встигають виявити. Складна ціль, проте досяжна.
Крім того, оператори 1-го окремого центру безпілотних систем уразили ЗРК «Тор» у Донецькій області.
Окремо на Луганщині уражено РЛС СКПП. Станція виявляє БПЛА на відстані до 20 км і наводить на них операторів зенітних дронів, позиції яких — за 2–5 км від неї. Без РЛС вони фактично «сліпі».
Усі операції проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень.
