Сили безпілотних систем уразили ще кілька російських РЛС та ЗРК — відео
Сили безпілотних систем уразили ще кілька російських РЛС та ЗРК — відео

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили дві радіолокаційні станції, зенітний ракетний комплекс «Тор» та зенітну установку російських загарбників у тимчасово окупованому Криму та на тимчасово захоплених територіях Донецької і Луганської областей.

Головні тези:

  • Сили безпілотних систем ЗСУ успішно уражають штабні об'єкти ворога на тимчасово окупованих територіях.
  • Оператори батальйону «Кайрос» та центру безпілотних систем знищили ЗРК та радіолокаційні станції російських військових.

Нова “бавовна” від СБС

У Феодосії оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили РЛС зі складу комплексу С-400 — станцію, що відстежує цілі на відстані до 600 км, супроводжує до 100 об’єктів одночасно та наводить до 72 ракет.

Розгортається за 5 хвилин і зазвичай змінює позицію раніше, ніж її встигають виявити. Складна ціль, проте досяжна.

Крім того, оператори 1-го окремого центру безпілотних систем уразили ЗРК «Тор» у Донецькій області.

Окремо на Луганщині уражено РЛС СКПП. Станція виявляє БПЛА на відстані до 20 км і наводить на них операторів зенітних дронів, позиції яких — за 2–5 км від неї. Без РЛС вони фактично «сліпі».

Також уражено на Луганщині — ЗУ-23-2 на базі МТЛБ. Установка використовується ворогом як засіб ППО малої дальності для боротьби з українськими БПЛА.

Усі операції проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Більше по темі

СБС і ГУР знищили 4 борти та базу безпілотників "Оріон" у Криму — відео
СБС знищили ЗРК "Бук-М1" на окупованій Луганщині — відео
СБС рознесли два хаби "Шахедів" у Росії — відео
