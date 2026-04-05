СБС рознесли два хаби "Шахедів" у Росії — відео
СБС рознесли два хаби "Шахедів" у Росії — відео

Сили безпілотних систем
СБС звітують про нові успіхи
4 квітня Сили безпілотних систем України у взаємодії з іншими підрозділами знищили одразу два хаби та пункти передполітної підготовки БПЛА Shahed у Навля Брянської області та на аеродромі Халино Курської області.

Головні тези:

  • “Бавовна” у Росії 4 квітня — результат роботи СБС.
  • Нові операції здійснені за координації Центру глибинного ураження Сил Безпілотних Систем.

СБС звітують про нові успіхи

Про це розповів командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі проти 4 квітня відпрацьовано ДВА ХАБИ та пункти передполітної підготовки БПЛА Shahed у Навля (Брянської обл,рф) та на аеродромі Халино (Курської обл,рф). Ну і Птахи 1 оц СБС завітали на вибухонебезпечну тальятеллу до Тольятті, про що нікому ні слова.

Роберт "Мадяр" Бровді

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач СБС

Ба більше, вказано, що птахи 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра» вполювали багатофункціональну РЛС зі складу ЗРК С-400 «Тріумф».

За словами Мадяра, ЗРК «Тор» відпрацювали Птахи 1 ОЦ СБС в районі нп Зачатівка, у ТОТ Донецької обл.

Цистерну з паливом знищено в р-ні нп Новосімейкіне, у ТОТ Луганської області (1 ОЦ СБС)

Серед низки уражених Птахами СБС вночі військових обʼєктів:

  • логістичний хаб 5А у Новополтавці, ТОТ Запорізької обл;

  • логістичний хаб 35А у нп Червоне Поле, ТОТ Донецької обл;

  • ТПД підрозділів 3А у нп Шульгинка та Біловодськ у ТОТ Луганської обл;

  • КСП та пункти зосередження живої сили підрозділів зі складу 36 омсбр, 143 мсп, 160 омсбр, 18 мсд у Голубицьке та В.Новосілка (Дон обл ТОТ), Самійлівка (Запоріж.обл), Біловодську та Шульгинці (Луг обл ТОТ), а ще на склади МТЗ та ПММ, тощо.

