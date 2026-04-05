СБС рознесли два хаби "Шахедів" у Росії — відео

Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі проти 4 квітня відпрацьовано ДВА ХАБИ та пункти передполітної підготовки БПЛА Shahed у Навля (Брянської обл,рф) та на аеродромі Халино (Курської обл,рф). Ну і Птахи 1 оц СБС завітали на вибухонебезпечну тальятеллу до Тольятті, про що нікому ні слова.