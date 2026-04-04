5 людей загинули внаслідок атаки Росії на Нікополь

Джерело:  Дніпропетровська ОДА

4 квітня 5 мирних мешканців Нікополя загинули та ще 19 дістали поранень через атаку росіян на Нікополь, що в Дніпропетроській області.

  • Російські загарбники здійснили нову атаку FPV-дронами.
  • Загинули пʼятеро людей – 3 жінки та 2 чоловіків. 

Про новий ворожий удар повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

5 людей загинули, 19 дістали поранень через атаку росіян на Нікополь. Ворог завдав удару FPV-дронами.

Олександр Ганжа

Очільник Дніпропетровської ОВА

За його словами, одразу після російської атаки почалася пожежа.

Цього разу під удар ворога потрапили торгівельні павільйони та магазин.

Загинули пʼятеро людей — 3 жінки та 2 чоловіків. Дев'ятнадцать людей поранені, серед них дівчинка 14 років. Дитина у лікарні. Її стан медики оцінюють як тяжкий, — уточник Олександр Ганжа

Окрім того, вказано, що 3 квітня троє мирних мешканців Дніпропетрвоської області дістали поранень, серед них — діти.

За словами місцевої влади, понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Постраждали троє людей. 5-місячний і 6-річний хлопчики та жінка 41 року. Всі на амбулаторному лікуванні.

