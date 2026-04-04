5 людей загинули внаслідок атаки Росії на Нікополь

4 квітня 5 мирних мешканців Нікополя загинули та ще 19 дістали поранень через атаку росіян на Нікополь, що в Дніпропетроській області.
Головні тези:
- Російські загарбники здійснили нову атаку FPV-дронами.
- Загинули пʼятеро людей – 3 жінки та 2 чоловіків.
Атака Росії на Нікополь — що відомо
Про новий ворожий удар повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За його словами, одразу після російської атаки почалася пожежа.
Цього разу під удар ворога потрапили торгівельні павільйони та магазин.
Окрім того, вказано, що 3 квітня троє мирних мешканців Дніпропетрвоської області дістали поранень, серед них — діти.
За словами місцевої влади, понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-