5 человек погибли в результате атаки России на Никополь

4 апреля 5 мирных жителей Никополя погибли и еще 19 получили ранения из-за атаки россиян на Никополь в Днепропетровской области.

Атака России на Никополь — что известно

О новом вражеском ударе сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

5 человек погибли, 19 получили ранения из-за атаки россиян на Никополь. Враг нанес удар FPV-дронам. Александр Ганжа Руководитель Днепропетровской ОВА

По его словам, сразу после российской атаки начался пожар.

В этот раз под удар врага попали торговые павильоны и магазин.

Погибли пять человек — 3 женщины и 2 мужчин. Девятнадцать человек были ранены, среди них девочка 14 лет. Ребенок в больнице. Ее состояние медики оценивают как тяжелое, — уточнил Александр Ганжа.

Кроме того, указано, что 3 апреля трое мирных жителей Днепропетровской области получили ранения, среди них — дети.

По словам местных властей, более 20 раз враг атаковал два района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.