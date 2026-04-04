5 человек погибли в результате атаки России на Никополь

4 апреля 5 мирных жителей Никополя погибли и еще 19 получили ранения из-за атаки россиян на Никополь в Днепропетровской области.
Главные тезисы
- Российские захватчики совершили новую атаку FPV-дронами.
- Погибли пять человек – 3 женщины и 2 мужчин.
Атака России на Никополь — что известно
О новом вражеском ударе сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, сразу после российской атаки начался пожар.
В этот раз под удар врага попали торговые павильоны и магазин.
Кроме того, указано, что 3 апреля трое мирных жителей Днепропетровской области получили ранения, среди них — дети.
По словам местных властей, более 20 раз враг атаковал два района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.
