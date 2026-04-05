СБС разнесли два хаба "Шахедов" в России — видео

4 апреля Силы беспилотных систем Украины во взаимодействии с другими подразделениями уничтожили сразу два хаба и пункты подготовки БПЛА Shahed в Навля Брянской области и на аэродроме Халино Курской области.
Главные тезисы
- "Бавовна" в России 4 апреля - результат работы СБС.
- Новые операции совершены при координации Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.
СБС отчитываются о новых успехах
Об этом рассказал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
Более того, указано, что птицы 9 бата «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадяра» подстрелили многофункциональную РЛС из состава ЗРК С-400 «Триумф».
По словам Мадяра, ЗРК «Тор» отработали Птицы 1 ОЦ СБС в районе нп Зачатовка, в ВОТ Донецкой обл.
Цистерна с топливом уничтожена в р-не нп Новосемейкино, в ВОТ Луганской области (1 ОЦ СБС)
Среди ряда пораженных Птицами СБС ночью военных объектов:
логистический хаб 5А в Новополтавке, ВОТ Запорожской обл;
логистический хаб 35А в нп Червоне Поле, ВОТ Донецкой обл;
ТПД подразделений 3А в нп Шульгинка и Беловодск в ВОТ Луганской обл.;
КСП и пункты сосредоточения живой силы подразделений из состава 36 омсбр, 143 мсп, 160 омсбр, 18 мсд в Голубицкое и Новосилка (Дон обл ТОТ), Самойловка (Запорож.обл), Беловодске и Шульгинцы (Луг обл ТМТ), а также Луг обл ТМТ, и т.д.
