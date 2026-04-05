Категория
Украина
Дата публикации

СБС разнесли два хаба "Шахедов" в России — видео

Силы беспилотных систем
СБС отчитываются о новых успехах
Read in English
Читати українською

4 апреля Силы беспилотных систем Украины во взаимодействии с другими подразделениями уничтожили сразу два хаба и пункты подготовки БПЛА Shahed в Навля Брянской области и на аэродроме Халино Курской области.

Главные тезисы

  • "Бавовна" в России 4 апреля - результат работы СБС.
  • Новые операции совершены при координации Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Об этом рассказал командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ в ночь на 4 апреля отработаны ДВА ХАБА и пункты подготовки БПЛА Shahed в Навля (Брянской обл, рф) и на аэродроме Халино (Курской обл, рф). Ну и Птицы 1 оц СБС посетили взрывоопасную тальятеллу в Тольятти, о чем никому ни слова.

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий СБС

Более того, указано, что птицы 9 бата «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадяра» подстрелили многофункциональную РЛС из состава ЗРК С-400 «Триумф».

По словам Мадяра, ЗРК «Тор» отработали Птицы 1 ОЦ СБС в районе нп Зачатовка, в ВОТ Донецкой обл.

Цистерна с топливом уничтожена в р-не нп Новосемейкино, в ВОТ Луганской области (1 ОЦ СБС)

Среди ряда пораженных Птицами СБС ночью военных объектов:

  • логистический хаб 5А в Новополтавке, ВОТ Запорожской обл;

  • логистический хаб 35А в нп Червоне Поле, ВОТ Донецкой обл;

  • ТПД подразделений 3А в нп Шульгинка и Беловодск в ВОТ Луганской обл.;

  • КСП и пункты сосредоточения живой силы подразделений из состава 36 омсбр, 143 мсп, 160 омсбр, 18 мсд в Голубицкое и Новосилка (Дон обл ТОТ), Самойловка (Запорож.обл), Беловодске и Шульгинцы (Луг обл ТМТ), а также Луг обл ТМТ, и т.д.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация Украины разнесла 3 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
авиация ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Выход США из НАТО может стать уникальным шансом для Украины
Отношения Украины и НАТО могут укрепиться
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
5 человек погибли в результате атаки России на Никополь
Атака России на Никополь - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?