Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ в ночь на 4 апреля отработаны ДВА ХАБА и пункты подготовки БПЛА Shahed в Навля (Брянской обл, рф) и на аэродроме Халино (Курской обл, рф). Ну и Птицы 1 оц СБС посетили взрывоопасную тальятеллу в Тольятти, о чем никому ни слова.