Силы обороны Израиля ликвидировали еще одного высокопоставленного командира ХАМАС
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Силы обороны Израиля ликвидировали еще одного высокопоставленного командира ХАМАС

Сектор Газа
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Источник:  The Times of Israel

В результате ночного израильского авиаудара в Секторе Газы был убит высокопоставленный командир ХАМАС.

Еще один командир ХАМАС был ликвидирован в Газе

В результате ночного израильского авиаудара в секторе Газа был убит высокопоставленный командир ХАМАСа, заявил спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари.

Мы увеличиваем количество атак в секторе Газа, чтобы уменьшить угрозы для наших сил в рамках подготовки к следующей фазе войны.

Мы перейдем к следующему этапу при лучших условиях для ЦАХАЛа и в соответствии с решением политического эшелона.

Он заявил, что в результате ночных ударов погибли десятки членов ХАМАС, в том числе заместитель командира ракетного комплекса боевиков.

Ранее стало известно, что армия Израиля перенесла начало наземной операции, которую планировали на 15 октября, из-за погоды.

ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по боевикам ХАМАС

Израильские военные заявили, что нанесли "превентивный удар" по подземному комплексу на территории мечети Аль-Ансар в Дженнине на Западном берегу реки Иордан.

По информации военных Израиля под мечетью находился "террористический центр боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые несут ответственность за организацию нескольких террористических атак в последние месяцы и готовились совершить теракт в ближайшее время".

Начальник штаба Армии обороны Израиля Герцы Галеви сообщил 21 октября командование ЦАХАЛ, что военные начнут операцию по устранению ХАМАС.

Вечером этого дня первые двадцать грузовиков с гуманитарной помощью въехали в Cектор Газа в субботу через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

Посольства попросили своих граждан в Газе быть готовыми к пересечению границы, но толпы разочарованных палестинцев с американскими, канадскими, немецкими и британскими паспортами тщетно ждали часами, по крайней мере, уже в пятый раз на этой неделе.

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