Сили оборони Ізраїлю ліквідували ще одного високопоставленого командира ХАМАС

Внаслідок нічного ізраїльського авіаудару в Секторі Гази був убитий високопоставлений командир ХАМАС.

Ще один командир ХАМАС був ліквідований у Газі

Внаслідок нічного ізраїльського авіаудару в секторі Газа був убитий високопоставлений командир ХАМАСу, заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі.

Ми збільшуємо кількість атак в Секторі Гази, щоб зменшити загрози для наших сил в рамках підготовки до наступної фази війни. Поширити

Ми перейдемо до наступного етапу за найкращих умов для ЦАХАЛу і відповідно до рішення політичного ешелону. Поширити

Він заявив, що в результаті нічних ударів загинули десятки членів ХАМАСу, в тому числі заступник командира ракетного комплексу бойовиків.

Раніше стало відомо, що армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на 15 жовтня, через погоду.

ЦАХАЛ наніс “превентивний удар” по бойовикам ХАМАС

Ізраїльські військові заявили, що завдали "превентивного удару" по підземному комплексу на території мечеті Аль-Ансар у Дженіні на Західному березі річки Йордан.

За інформацією військових Ізраїля під мечеттю знаходився "терористичний осередок бойовиків ХАМАС та „Ісламського джихаду", які несуть відповідальність за організацію кількох терористичних атак останніми місяцями і готувалися вчинити теракт найближчим часом".

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві повідомив 21 жовтня командування ЦАХАЛ, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС.

Вввечері цього дня перші двадцять вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхали в Cектор Гази у суботу через контрольно-пропускний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом.

Посольства попросили своїх громадян у Газі бути готовими до перетину кордону, але натовпи розчарованих палестинців з американськими, канадськими, німецькими та британськими паспортами марно чекали годинами, принаймні, вже вп'яте на цьому тижні.