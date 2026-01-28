Силы обороны Украины опровергли лживое заявление Герасимова о новых успехах "СВО"

Генштаб РФ соврал о захвате Кутьковки в Харьковской области

Об этом сообщает 16-й армейский корпус ВСУ.

Населённый пункт Кутьковки, входящий в зону ответственности подразделений 16 армейского корпуса, остается под полным контролем Сил обороны Украины. Поделиться

Информация о потере позиций не подтверждается — Силы обороны удерживают оборону без изменений.

Противник пытается действовать малыми диверсионными группами, пытаясь инфильтрироваться в населенный пункт. Однако такие попытки оказываются раньше времени и оперативно прекращаются.

По их словам, подразделения 151 отдельной механизированной бригады уничтожают вражеские группы еще на подступах к Кутьковке или во время их укрытия в разрушенной застройке.

У ВСУ отметили, что заявления о якобы "захвате" населенного пункта являются очередным элементом информационно-психологических операций России и не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.