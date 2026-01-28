Силы обороны Украины опровергли лживое заявление Герасимова о новых успехах "СВО"

Российские заявления о якобы захвате Кутьковки оказались очередным фейком. Силы обороны Украины содержат населенный пункт.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины удерживают населенный пункт Кутьковка под контролем, опровергая заявления о его захвате со стороны России.
- Украинские военные успешно противодействуют диверсионным группам противника, не допуская их инфильтрации в территорию.
Генштаб РФ соврал о захвате Кутьковки в Харьковской области
Об этом сообщает 16-й армейский корпус ВСУ.
Информация о потере позиций не подтверждается — Силы обороны удерживают оборону без изменений.
Противник пытается действовать малыми диверсионными группами, пытаясь инфильтрироваться в населенный пункт. Однако такие попытки оказываются раньше времени и оперативно прекращаются.
По их словам, подразделения 151 отдельной механизированной бригады уничтожают вражеские группы еще на подступах к Кутьковке или во время их укрытия в разрушенной застройке.
У ВСУ отметили, что заявления о якобы "захвате" населенного пункта являются очередным элементом информационно-психологических операций России и не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.
