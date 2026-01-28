Силы обороны Украины опровергли лживое заявление Герасимова о новых успехах "СВО"
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины опровергли лживое заявление Герасимова о новых успехах "СВО"

Герасимов
Читати українською
Источник:  online.ua

Российские заявления о якобы захвате Кутьковки оказались очередным фейком. Силы обороны Украины содержат населенный пункт.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины удерживают населенный пункт Кутьковка под контролем, опровергая заявления о его захвате со стороны России.
  • Украинские военные успешно противодействуют диверсионным группам противника, не допуская их инфильтрации в территорию.

Генштаб РФ соврал о захвате Кутьковки в Харьковской области

Об этом сообщает 16-й армейский корпус ВСУ.

Населённый пункт Кутьковки, входящий в зону ответственности подразделений 16 армейского корпуса, остается под полным контролем Сил обороны Украины.

Информация о потере позиций не подтверждается — Силы обороны удерживают оборону без изменений.

Противник пытается действовать малыми диверсионными группами, пытаясь инфильтрироваться в населенный пункт. Однако такие попытки оказываются раньше времени и оперативно прекращаются.

По их словам, подразделения 151 отдельной механизированной бригады уничтожают вражеские группы еще на подступах к Кутьковке или во время их укрытия в разрушенной застройке.

У ВСУ отметили, что заявления о якобы "захвате" населенного пункта являются очередным элементом информационно-психологических операций России и не имеют ничего общего с реальной ситуацией на фронте.

Кутьковка была уволена украинскими войсками в 2022 году во время Харьковского контрнаступления. С этого времени населенный пункт находится под стабильным контролем Сил обороны Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия распространяет новую волну фейковых ИИ-видео с "украинскими военными"
ЦПД
ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия распространяет фейк насчет "отзыва Данией F-16 из Украины в Гренландию"
ЦПД
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ опровергли фейк насчет оккупации Россией Орехово-Васильевки на Донеччине
ВСУ опровергли фейк насчет оккупации Россией Орехово-Васильевки на Донеччине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?