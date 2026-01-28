Сили оборони України спростували брехливу заяву Герасимова щодо нових успіхів "СВО"
Сили оборони України спростували брехливу заяву Герасимова щодо нових успіхів "СВО"

Герасимов
Джерело:  online.ua

Російські заяви про нібито захоплення Кутьківки виявилися черговим фейком. Сили оборони України утримують населений пункт.

Головні тези:

  • Сили оборони України утримують населений пункт Кутьківка під своїм контролем без змін, попри ствердження Генштабу РФ про його захоплення.
  • Противник намагається діяти малими диверсійними групами, але ЗСУ успішно припиняють спроби інфільтрації.

Генштаб РФ збрехав про захоплення Кутьківки на Харківщині

Про це повідомляє 16-й армійський корпус ЗСУ.

Населений пункт Кутьківка, що входить до зони відповідальності підрозділів 16 армійського корпусу, залишається під повним контролем Сил оборони України.

Інформація про втрату позицій не підтверджується — Сили оборони утримують оборону без змін.

Противник намагається діяти малими диверсійними групами, намагаючись інфільтруватися в населений пункт. Однак такі спроби виявляються завчасно та оперативно припиняються.

З їх слів, підрозділи 151 окремої механізованої бригади знищують ворожі групи ще на підступах до Кутьківки або під час їх укриття в зруйнованій забудові.

У ЗСУ зауважили, що заяви про нібито "захоплення" населеного пункту є черговим елементом інформаційно-психологічних операцій рф і не мають нічого спільного з реальною ситуацією на фронті.

Кутьківка була звільнена українськими військами у 2022 році під час Харківського контрнаступу. Відтоді населений пункт перебуває під стабільним контролем Сил оборони України.

