Силы обороны Украины отразили более 40 атак оккупантов РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Лиманском направлении произошло одно боеприкосновение с врагом в районе Грековки.

На Купянском направлении в противник дважды пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Новоплатоновка.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилепка, Лиман.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз штурмовал позиции наших защитников, кроме этого, совершил 38 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Славянском направлении с начала суток наши защитники остановили одну попытку продвинуться вперед в направлении Резниковки.

На Краматорском направлении враг однажды атаковал в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток кафиры 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Сергеевка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг однажды наступал в направлении Лесного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветково, Железнодорожное, Гуляйпольское, Варваровка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Лесное, Новое Поле, Воздвижовка, Барвиновка, Широкое и Волшебное. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Веселянка и Кушугум.