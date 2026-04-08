Силы обороны Украины отразили более 40 атак оккупантов РФ с начала суток

С начала суток агрессор 43 раза атаковал позиции сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток украинские силы обороны отразили более 40 атак российских войск на разных направлениях боевых действий.
- Агрессор совершал артиллерийские обстрелы и авиаудары по населенным пунктам и позициям украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 8 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 08.04.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз штурмовал позиции наших защитников, кроме этого, совершил 38 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилепка, Лиман.
На Купянском направлении в противник дважды пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Новоплатоновка.
На Лиманском направлении произошло одно боеприкосновение с врагом в районе Грековки.
На Славянском направлении с начала суток наши защитники остановили одну попытку продвинуться вперед в направлении Резниковки.
На Краматорском направлении враг однажды атаковал в направлении Тихоновки.
На Константиновском направлении захватчики осуществили восемь атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Софиевки.
На Покровском направлении с начала суток кафиры 12 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Муравка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Сергеевка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг однажды наступал в направлении Лесного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Прилуки, Доброполье, Цветково, Железнодорожное, Гуляйпольское, Варваровка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Лесное, Новое Поле, Воздвижовка, Барвиновка, Широкое и Волшебное. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Веселянка и Кушугум.
На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.
