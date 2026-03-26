ВСУ отразили почти 60 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным шатбом ВСУ.

На Константиновском направлении захватчики совершили 18 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Берестки, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Дробышево и Лиман.

На Купянском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в районе населенного пункта Новоосиново.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг произвел 31 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых с применением реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении с начала суток оккупантры 16 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах Александрограда, Вишневого и Красногорского. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение. Кроме того, Писанцы потерпели авиационный удар.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 11 вражеских атак в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Мирного и Святопетровки. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Долинки, Любицкого и Новосолошиного.