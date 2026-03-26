ЗСУ відбили майже 60 штурмів армії РФ від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 59.

Головні тези:

  • Збройні Сили України відбили майже 60 атак армії Російської Федерації впродовж 26 березня 2026 року.
  • На різних напрямках фронту ворог здійснив обстріли населених пунктів та позицій Українських військ.

Актуальна ситуація на фронті 26 березня

Оперативна інформація станом на 16:00 26.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним шатбом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоосинове.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве та Лиман.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

  • На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Наразі триває одне боєзіткнення. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.

  • На Оріхівському напрямку ворог атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків. Район Веселянки зазнав авіаудару.

