ЗСУ відбили майже 60 штурмів армії РФ від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 59.
Головні тези:
- Збройні Сили України відбили майже 60 атак армії Російської Федерації впродовж 26 березня 2026 року.
- На різних напрямках фронту ворог здійснив обстріли населених пунктів та позицій Українських військ.
Актуальна ситуація на фронті 26 березня
Оперативна інформація станом на 16:00 26.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним шатбом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоосинове.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве та Лиман.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Наразі триває одне боєзіткнення. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.
На Оріхівському напрямку ворог атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків. Район Веселянки зазнав авіаудару.
