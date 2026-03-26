ЗСУ відбили майже 60 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 26.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним шатбом ЗСУ.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве та Лиман.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоосинове.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, один із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Наразі триває одне боєзіткнення. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.