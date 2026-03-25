ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 25.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Зибине та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Копанки, Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та Різниківки. Одна штурмова дія триває.