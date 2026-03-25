Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби кількість атак агресора становить 69.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно відбили 69 атак агресивної російської армії з початку доби.
  • Українські воїни захищають прикордонні райони, де були зафіксовані постраждання населених пунктів.

Актуальна ситуація на фронті 25 березня

Оперативна інформація станом на 16:00 25.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням РСЗВ.

  • На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Зибине та Охрімівка.

  • На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Піщаного.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Копанки, Дробишеве та Лиман.

  • На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та Різниківки. Одна штурмова дія триває.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Іллінівка, Новопавлівка та Торецьке.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 33 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Горіхове, Новопавлівка. Продовжуються чотири ворожі атаки.

  • На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у бік Олександрограда та Красногірського. Завдавав авіаударів у районах Великомихайлівки, Гаврилівки та Підгаврилівки.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у бік позицій наших захисників у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки. Три штурмові дії ворога тривають. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка, Широке, Новоселівка.

  • На Оріхівському напрямку ворог завдавав авіаудару в районі Любимівки та проводить одну штурмову дію в напрямку Приморського.

  • На Придніпровському напрямку окупанти намагалися атакувати в районі Антонівського мосту.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?