ЗСУ відбили понад 60 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби кількість атак агресора становить 69.
Головні тези:
- ЗСУ успішно відбили 69 атак агресивної російської армії з початку доби.
- Українські воїни захищають прикордонні райони, де були зафіксовані постраждання населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 25 березня
Оперативна інформація станом на 16:00 25.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням РСЗВ.
На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Зибине та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Піщаного.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Копанки, Дробишеве та Лиман.
На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та Різниківки. Одна штурмова дія триває.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Іллінівка, Новопавлівка та Торецьке.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 33 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Горіхове, Новопавлівка. Продовжуються чотири ворожі атаки.
На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у бік Олександрограда та Красногірського. Завдавав авіаударів у районах Великомихайлівки, Гаврилівки та Підгаврилівки.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у бік позицій наших захисників у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки. Три штурмові дії ворога тривають. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка, Широке, Новоселівка.
На Оріхівському напрямку ворог завдавав авіаудару в районі Любимівки та проводить одну штурмову дію в напрямку Приморського.
На Придніпровському напрямку окупанти намагалися атакувати в районі Антонівського мосту.
