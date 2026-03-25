ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Зыбино и Охримовка.

На Купянском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Копанки, Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного и Резниковки. Одно штурмовое действие продолжается.