ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток

С начала суток количество атак агрессора составляет 69.

  • С начала суток количество атак агрессора составляет 69, все из них были успешно отражены украинскими войсками.
  • На различных направлениях фронта зафиксированы обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск со стороны российских захватчиков.

Актуальная ситуация на фронте 25 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 45 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых с применением РСЗО.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Зыбино и Охримовка.

  • На Купянском направлении противник однажды пытался улучшить свое положение в районе Песчаного.

  • На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Копанки, Дробышево и Лиман.

  • На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закотного и Резниковки. Одно штурмовое действие продолжается.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Ильиновка, Новопавловка и Торецкое.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Орехово, Новопавловка. Продолжаются четыре вражеских атаки.

  • На Александровском направлении враг дважды наступал в сторону Александрограда и Красногорского. Наносил авиаудары в районах Великомихайловки, Гавриловки и Подгавриловки.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак в сторону позиций наших защитников в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Варваровки, Леноконстантиновки. Три штурмовых действия врага продолжаются. Авиаудары получили районы населенных пунктов Воздвижовка, Копани, Гуляйпольское, Егоровка, Широкое, Новоселовка.

  • На Ореховском направлении враг наносил авиаудару в районе Любимовки и производит одно штурмовое действие в направлении Приморского.

  • На Приднепровском направлении оккупанты пытались атаковать в районе Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло более 80 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ разнесли 6 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 22 марта 2026 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 116 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
пушка

