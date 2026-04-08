Сили оборони України відбили понад 40 атак окупантів РФ від початку доби

Від початку доби агресор 43 рази атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- З початку доби сили оборони відбили понад 40 атак окупантів РФ на різних напрямках бойових дій.
- Російські війська здійснювали артилерійські обстріли та авіаудари по населених пунктах і позиціях українських військ.
- Битва триває у різних районах, зокрема на Сумщині, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському та інших напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 8 квітня
Оперативна інформація станом на 16:00 08.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник один раз штурмував позиції наших оборонців, крім цього, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Лиман.
На Куп’янському напрямку противник двічі намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Новоосинове та Новоплатонівка.
На Лиманському напрямку відбулось одне боєзіткнення з ворогом в районі Греківки.
На Слов’янському напрямку з початку доби наші захисники зупинили одну спробу просунутися вперед в напрямку Різниківки.
На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Тихонівки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка. Три боєзіткнення триває дотепер.
На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у напрямку Лісного.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Барвінівка, Широке та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Веселянка та Кушугум.
На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-