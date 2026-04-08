Сили оборони України відбили понад 40 атак окупантів РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 08.04.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Лиманському напрямку відбулось одне боєзіткнення з ворогом в районі Греківки.

На Куп’янському напрямк у противник двічі намагався поліпшити своє становище в бік населених пунктів Новоосинове та Новоплатонівка.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Лиман.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник один раз штурмував позиції наших оборонців, крім цього, здійснив 38 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Слов’янському напрямку з початку доби наші захисники зупинили одну спробу просунутися вперед в напрямку Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 12 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Сергіївка. Три боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у напрямку Лісного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Прилуки, Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Лісне, Нове Поле, Воздвижівка, Барвінівка, Широке та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Веселянка та Кушугум.