Силы обороны Украины отразили почти 100 атак оккупантов РФ с начала суток
Силы обороны Украины отразили почти 100 атак оккупантов РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины отразили более 90 атак оккупантов РФ за сутки.
  • На фронте произошло 98 боевых столкновений, беспрерывные бои на различных направлениях.
  • Сепаратисты нападали на мирные населенные пункты и позиции украинских войск, используя артиллерию и ракетные системы.

Актуальная ситуация на фронте 14 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боеприкосновений с врагом, противник совершил 92 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалкино и в сторону Графского, Охримовки, Колодезного. Три боестолкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении враг пытается наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки. В целом на данном направлении произошло три боестолкновения, два из которых продолжаются.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак захватчиков в районе Грековки и в сторону Ставков, Дробышева, Лимана. Две атаки продолжаются.

  • На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Новодмитровки и в районе Предтечиного.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи Плещеевки, Софиевки и в сторону Ильиновки, Константиновки. Одна атака продолжается.

  • На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 45 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышок, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новое Ивановка. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 42 атаки.

  • На Александровском направлении агрессор атаковал два раза в районе Согласия.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили шесть атак оккупантов в районе Рыбного и в сторону Доброполья и Железнодорожного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Горькое, Воздвижовка, Воскресенка, Самойловка. Три боестолкновения еще продолжаются.

  • На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Авиаудары управляемыми авиабомбами испытали населенные пункты Орехов, Веселянка, Юлиевка.

  • На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку.

