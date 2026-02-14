Силы обороны Украины отразили почти 100 атак оккупантов РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 14.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боеприкосновений с врагом, противник совершил 92 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалкино и в сторону Графского, Охримовки, Колодезного. Три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки. В целом на данном направлении произошло три боестолкновения, два из которых продолжаются.