Сили оборони України відбили майже 100 атак окупантів РФ від початку доби
Україна
Дата публікації

Сили оборони України відбили майже 100 атак окупантів РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • За добу сили оборони України відбили понад 90 атак окупантів РФ на різних фронтах.
  • Сепаратисти вдаряли з артилерії та ракетних систем на мирні населені пункти і позиції українських військ.
  • Битва триває на Курському, Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському та інших напрямках.

Актуальна ситуація на фронті 14 лютого

Оперативна інформація станом на 16:00 14.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 92 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік Графського, Охрімівки, Колодязного. Три боєзіткнення тривають.

  • На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати в районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки. Загалом на даному напрямку відбулося три боєзіткнення, два з яких наразі тривають.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників в районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана. Дві атаки ще тривають.

  • На Краматорському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Плещіївки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки. Одна атака досі триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 45 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 42 атаки.

  • На Олександрівському напрямку агресор атакував два рази у районі Злагоди.

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили шість атак окупантів у районі Рибного та у бік Добропілля й Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гірке, Воздвижівка, Воскресенка, Самійлівка. Три боєзіткнення ще тривають.

  • На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Приморського. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали населені пункти Оріхів, Веселянка, Юліївка.

  • На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку.

