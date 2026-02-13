ЗСУ відбили майже 60 атак армії РФ від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення.
Головні тези:
- ЗСУ відбили майже 60 атак армії РФ на різних напрямках з початку доби.
- Актуальна ситуація на фронті 13 лютого включає 54 бойових зіткнення.
- Російські загарбники намагалися просунутися на позиції українських військ у бік різних населених пунктів.
Актуальна ситуація на фронті 13 лютого
Оперативна інформація станом на 16:00 13.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом, противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Лиман та у бік Охрімівки. Одне боєзіткнення в даний час триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників в районах Греківки та Дробишевого. Одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки. Два боєзіткнення ще тривають.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій, поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в бік Костянтинівки, Степанівки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Новоолександрівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Залізничне. Шість боєзіткнень ще тривають.
На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у бік Приморського. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав район населеного пункту Запорожець.
