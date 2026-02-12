ЗСУ знищили 770 окупантів і 65 артсистем РФ протягом доби
ЗСУ знищили 770 окупантів і 65 артсистем РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2026 року на війні проти України становлять близько 1 250 150 осіб, з них 770 осіб - за попередню добу.

Головні тези:

  • Українські Збройні сили зафіксували 770 знищених окупантів та 65 артилерійських систем РФ протягом однієї доби.
  • Загальні бойові втрати російських військ з початку війни становлять близько 1 250 150 осіб, з них 770 осіб було знищено за попередню добу.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Актуальні втрати РФ

Також російська армія втратила:

  • танків — 11 662 (+1),

  • бойових броньованих машин — 24 025 (+5),

  • артилерійських систем — 37 213 (+65),

  • РСЗВ — 1 641 (+3),

  • засобів ППО — 1 299 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 132 153 (+1 442),

  • крилатих ракет — 4 270 (+0),

  • кораблів / катерів — 28 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 78 141 (+172),

  • спеціальної техніки — 4 070 (+0).

Дані уточнюються.

