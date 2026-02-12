ЗСУ знищили 770 окупантів і 65 артсистем РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2026 року на війні проти України становлять близько 1 250 150 осіб, з них 770 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Українські Збройні сили зафіксували 770 знищених окупантів та 65 артилерійських систем РФ протягом однієї доби.
- Загальні бойові втрати російських військ з початку війни становлять близько 1 250 150 осіб, з них 770 осіб було знищено за попередню добу.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також російська армія втратила:
танків — 11 662 (+1),
бойових броньованих машин — 24 025 (+5),
артилерійських систем — 37 213 (+65),
РСЗВ — 1 641 (+3),
засобів ППО — 1 299 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 132 153 (+1 442),
крилатих ракет — 4 270 (+0),
кораблів / катерів — 28 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 78 141 (+172),
спеціальної техніки — 4 070 (+0).
Дані уточнюються.
