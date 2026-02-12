ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 65 артсистем РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 12 февраля 2026 на войне против Украины составляют около 1 250 150 человек, из них 770 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
- Количество уничтоженных оккупантов и артсистем РФ за сутки составило 770 и 65 соответственно.
- Общие боевые потери российских войск на войне против Украины оцениваются примерно в 1 250 150 человек.
- Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, актуальные потери российских войск в ходе войны уточняются.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также российская армия потеряла:
танков — 11 662 (+1),
боевых бронированных машин — 24 025 (+5),
артиллерийских систем — 37 213 (+65),
РСЗО — 1 641 (+3),
средств ПВО — 1 299 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 132 153 (+1 442),
крылатых ракет — 4 270 (+0),
кораблей / катеров — 28 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 78 141 (+172),
специальной техники — 4070 (+0).
Данные уточняются.
