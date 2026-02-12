ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 65 артсистем РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 65 артсистем РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
Read in English
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 12 февраля 2026 на войне против Украины составляют около 1 250 150 человек, из них 770 человек - за предыдущие сутки.

Главные тезисы

  • Количество уничтоженных оккупантов и артсистем РФ за сутки составило 770 и 65 соответственно.
  • Общие боевые потери российских войск на войне против Украины оцениваются примерно в 1 250 150 человек.
  • Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, актуальные потери российских войск в ходе войны уточняются.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери РФ

Также российская армия потеряла:

  • танков — 11 662 (+1),

  • боевых бронированных машин — 24 025 (+5),

  • артиллерийских систем — 37 213 (+65),

  • РСЗО — 1 641 (+3),

  • средств ПВО — 1 299 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 132 153 (+1 442),

  • крылатых ракет — 4 270 (+0),

  • кораблей / катеров — 28 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 78 141 (+172),

  • специальной техники — 4070 (+0).

Данные уточняются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем армии РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 46 захватчиков на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали еще почти 1300 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?